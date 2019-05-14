Відео дня: церемонія відкриття Каннського кінофестивалю-2019

Сьогодні, 14 травня, в Каннах стартував знаменитий Каннський міжнародний кінофестиваль, який триватиме до 25 травня. Перші зірки вже вийшли на червону доріжку.\r\nУ минулому році фестиваль стартував 8 травня, цього року знаковий кінофестиваль пройде у 72-ий раз. На Лазурному березі Франції проходить церемонія відкриття масштабного кінофестивалю, пише "НВ Style".\r\nУкраїну на фестивалі представлять дві стрічки - "Додому" Нарімана Алієва і "Анна" Декеля Беренсона.\r\nОдну з головних кіноподій року традиційно відвідають зірки Голлівуду і європейського кінематографи. Крім самого кіноогляду, фестиваль, вже за традицією, обіцяє порадувати глядачів феєричним дефіле світових знаменитостей на червоній доріжці.\r\n72-й Каннський кінофестиваль пройде на набережній Круазет з 14 по 25 травня 2019 року. У цьому році журі очолить мексиканський режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту, лауреат премії "Оскар" за фільми "Бердмен" і "Легенда Г'ю Гласса".\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=DN-3tUvaGwM" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nНагадаємо, в минулому році "Золоту пальмову гілку" в Каннах отримав японський фільм "Магазинні злодюжки".\r\nТакож в 2018 "Донбас" Сергія Лозниці відкрив програму "Особливий погляд" Каннського фестивалю.\r\n