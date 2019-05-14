Відео дня: церемонія відкриття Каннського кінофестивалю-2019

Сьогодні, 14 травня, в Каннах стартував знаменитий Каннський міжнародний кінофестиваль, який триватиме до 25 травня. Перші зірки вже вийшли на червону доріжку.

У минулому році фестиваль стартував 8 травня, цього року знаковий кінофестиваль пройде у 72-ий раз. На Лазурному березі Франції проходить церемонія відкриття масштабного кінофестивалю, пише "НВ Style".

Україну на фестивалі представлять дві стрічки - "Додому" Нарімана Алієва і "Анна" Декеля Беренсона.

Одну з головних кіноподій року традиційно відвідають зірки Голлівуду і європейського кінематографи. Крім самого кіноогляду, фестиваль, вже за традицією, обіцяє порадувати глядачів феєричним дефіле світових знаменитостей на червоній доріжці.

72-й Каннський кінофестиваль пройде на набережній Круазет з 14 по 25 травня 2019 року. У цьому році журі очолить мексиканський режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту, лауреат премії "Оскар" за фільми "Бердмен" і "Легенда Г'ю Гласса".

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Нагадаємо, в минулому році "Золоту пальмову гілку" в Каннах отримав японський фільм "Магазинні злодюжки".

Також в 2018 "Донбас" Сергія Лозниці відкрив програму "Особливий погляд" Каннського фестивалю.