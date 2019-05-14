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14 травня 2019, вівторок, 17:54 42
Події 2019-05-15T14:15:07+03:00
Українські Новини
З шахти в Кривому Розі евакуювали 259 шахтарів

З шахти в Кривому Розі евакуювали 259 шахтарів

259 шахтарів евакуйовані у вівторок через задимлення на шахті "Ювілейна" у Кривому Розі (Дніпропетровська область).

Про це Українським Новинам повідомив представник Управління Національної поліції у Кривому Розі.

Робота шахти призупинена.

Задимлення виникло на горизонті 1 660 метрів.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Як повідомляли Українські Новини, у Дніпропетровській області через спалах метану на шахті 5 людей зазанали опіків.

Раніше в Донецької області в шахті сталася пожежа.

Крім того, через обвал шахти у Запорізькій області загинув шахтар.

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