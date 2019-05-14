З шахти в Кривому Розі евакуювали 259 шахтарів

259 шахтарів евакуйовані у вівторок через задимлення на шахті "Ювілейна" у Кривому Розі (Дніпропетровська область).\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Управління Національної поліції у Кривому Розі.\r\nРобота шахти призупинена.\r\nЗадимлення виникло на горизонті 1 660 метрів.\r\nЗа попередніми даними, постраждалих немає.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Дніпропетровській області через спалах метану на шахті 5 людей зазанали опіків.\r\nРаніше в Донецької області в шахті сталася пожежа.\r\nКрім того, через обвал шахти у Запорізькій області загинув шахтар.