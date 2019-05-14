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  • Енергоексперт Корольчук підтримав рішення АМКУ про відхилення скарги "Енергоатому" на "Роттердам+"
14 травня 2019, вівторок, 17:53 276
Економіка 2019-05-15T15:15:08+03:00
Українські Новини
Енергоексперт Корольчук підтримав рішення АМКУ про відхилення скарги "Енергоатому" на "Роттердам+"

Енергоексперт Корольчук підтримав рішення АМКУ про відхилення скарги "Енергоатому" на "Роттердам+"

Юрій Корольчук. Фото: radiosvoboda.org
Юрій Корольчук. Фото: radiosvoboda.org

Співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що немає сенсу витрачати час на аналіз правил, які закінчать свою дію вже 1 липня 2019 року з введенням нового ринку електроенергії. Так він прокоментував відмову Антимонопольного комітету України (АМКУ) компанії "Енергоатом" у початку розгляду справи щодо можливого порушення конкурентного законодавства у діях Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) стосовно прийняття постанови від 16 березня 2016 року №289 "Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії".

Про це Корольчук повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Правильно зробили в Антимонопольному комітеті. По-перше, у постанові №289 індикативну ціну вугілля визначають на підставі середньої ринкової ціни у портах Амстердам-Роттердам-Антеверпен за 12 місяців. У методиці, затвердженій постановою №990, ціна на урановмісну сировину визначається з довгострокових та короткострокових котирувань. З цього АМКУ робить висновок, що у вказаних постанових є однаковими підходи та принципи до формування розміру паливної складової у тарифі на електроенергію, що виробляється виробниками, що працюють за ціновими заявками. Тому бідкатися і витирати хустинкою зволоження очі атомникам немає причини – вони працюють за таким самим Роттердамом+. Лише ядерним", - написав він.

На думку експерта, введення нового ринку електроенергії, який впроваджує в Україні норми Третього енергопакету Європейського Союзу (ЄС), зніме підстави для експлуатації енергетичних тем в риториці популістів.

"Який сенс розслідувати методику дія якої добігає кінця – з 1 липня вступить в дію новий конкурентний ринок електроенергії. Ціну там будуть формувати ринкові механізми і вже ніякі роттердами нікому потрібні не будуть. Як не будуть потрібні і професійні маніпулятори, які кілька років годувалися, як пташки у годівниці, на фейковій темі роттердамської зради", - підкреслив Корольчук.

Як повідомлялося, з 1 липня 2019 року планується введення нового ринку електричної енергії. Від своєчасного введення ринку залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу в розмірі 500 млн євро від ЄС у 2019 році.

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна має запустить ринок електроенергії з 1 липня 2019 року. Аналогічну позицію сьогодні, 14 травня, оприлюднив і голова НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

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