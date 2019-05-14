Порошенко вже навіть не кульгава качка, а мертвий гусак, – Шуфрич

Депутат Верховної Ради України від "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич заявив, що поки ще чинний Президент України Петро Порошенко є "вже навіть не кульгавою качкою, а мертвим гусаком".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

За словами парламентарія, він "абсолютно позитивно" ставиться до того, щоб Рада "була розпущена якомога швидше і проведені дострокові вибори".

"Але це все має статися так, як цього вимагає Конституція України. Теоретично ми розуміємо, що коаліції немає вже давно, а як це зробити на практиці і довести до норм, передбачених Основним Законом? Це дуже непросто", – зазначив Шуфрич.

Народний депутат нагадав, що пропонував розпустити цей парламент вже через рік після його обрання.

"Чому через рік? Тому що Конституція не дозволяє розпустити новообраний парламент протягом року. Це найгірший парламент за всю історію парламентаризму періоду незалежності нашої країни. Але навіть такий парламент повинен бути розпущений в рамках норм чинної Конституції. Якщо такі підстави у Зеленського будуть, він має право і повинен це зробити. Ми підтримаємо таке рішення. Ми вважаємо, що цей парламент, з рівнем довіри 3-4%, повинен бути розпущений", – пояснив опозиційний політик.

Коментуючи процес призначення дати інавгурації новообраного Президента, Нестор Шуфрич заявив, що після того, що Президент Порошенко зробив з Україною, він сам разом зі своєю адміністрацією і вертикаллю повинні піти якомога швидше.

"Те чіпляння за владу, яке ми бачимо, коли роздаються посади і нагороди, приймаються стратегічні рішення людиною, який вже навіть не кульгава качка, а, вибачте, мертвий гусак, обурює не тільки нас, а й як мінімум 73% наших громадян, які проголосували саме проти Порошенка", – підкреслив народний депутат.