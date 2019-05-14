У Порошенка заявили, що підозрюваному в масштабній корупції Тараненку орден видали помилково

В Адміністрації президента заявили, що Петро Порошенко не нагороджував орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня директора "Дніпропетровського стрілочного заводу" Сергія Тараненка. На сайті АП сталася помилка і опублікували "не той проект указу". Про це повідомив керівник прес-служби президентської адміністрації Андрій Жигулін, передає "Українська правда".

"Повідомлення про нагородження цієї людини – це помилка. На сайт потрапила помилкова версія указу через технічний збій і помилки представників АП. Це технічна помилка співробітників адміністрації, які готували документ. Людини цієї в правильному указі немає", - сказав він.

Глава прес-служби АП також пояснив, що орден Тараненку не вручали і навіть не підготували ще. У НАБУ його підозрюють у заволодінні 93 мільйонів гривень "Укрзалізниці".

"Немає. Указ – це лише заява про те, що орден є. Це паперова робота. Потім є різні моменти для їх вручення. Фізично ордена немає. Тільки на підставі правильного указу, який передається у відділ нагород, вже виготовляють і посвідчення, і сам орден", - підсумував представник АП.

Нагадаємо, що Порошенко нагородив чиновника, якого НАБУ підозрює в крадіжці і розслідує справу.

Раніше орденом Ярослава Мудрого V ступеня Порошенко нагородив Олександра Турчинова.