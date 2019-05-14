НАБУ оштрафовано за відмову закрити справу проти екс-міністра екології, - САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявляє, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оштрафоване за безпідставну відмову закрити кримінальне провадження проти колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Про це сказано в повідомленні прес-служби САП, передають Українські Новини.

Зазначається, що з грудня 2015 року детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за заявою депутата Верховної Ради Тетяни Чорновіл ("Народний фронт") про зловживання службовим становищем Злочевського.

За даними депутата, екс-міністр забезпечив протизаконну видачу 38 дозволів на користування надрами підконтрольним підприємствам.

При цьому САП запевняє, що за результатами проведеного попереднього розслідування ніхто не почув жодного доказу втручання колишнього міністра в діяльність спеціальної міжвідомчої комісії, яка в 2011 році розглядала відповідні заяви і приймала рішення про видачу спеціальних дозволів на користування надрами.

Також із жовтня 2016 по серпень 2017 року детективами у кримінальному провадженні не проведено жодної слідчої дії.

У зв'язку з цим 1 серпня 2017 року прокурора САП виніс постанову про закриття справи.

Проте 15 червня 2018 року Солом'янський районний суд Києва задовольнив скаргу депутата Чорновіл і зобов'язав відновити розслідування кримінального провадження.

Зокрема суд зобов'язав провести допит Чорновіл і забезпечити повноту слідства.

Більше того, 27 серпня 2018 року за результатами розгляду клопотання представника однієї з компаній, обставини видачі якій спеціального дозволу розслідуються у кримінальному провадженні, суд встановив двомісячний термін для НАБУ для проведення допиту та прийняття рішення про закінчення досудового розслідування.

Водночас замість виконання зазначеного рішення суду 24 вересня 2018 року детективом НАБУ призначено проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні нібито з метою встановлення можливих збитків.

"До теперішнього часу зазначену постанову слідчого судді не виконано, рішення в кримінальному провадженні не прийнято, внаслідок чого органами Державної виконавчої служби 21 лютого 2019 відкрито виконавче провадження і 22 березня 2019 на Національне антикорупційне бюро України накладено штраф за невиконання рішення суду", - заявляє САП.

Прокуратура вважає, що НАБУ імітує розслідування, навмисне відмовляється його закривати в інтересах деяких громадських активістів, які використовують справу Злочевського для піару.

Як повідомляли Українськi Новини, рішення про закриття кримінального провадження за так званою справою про незаконну видачу ліцензій фірмам колишнього міністра екології Миколи Злочевського в серпні 2017 прийняли в спеціалізованій антикорупційної прокуратурі.

У березні ГПУ оголосила підозру Злочевському у справі про відмивання коштів під час купівлі Херсонської нафтоперевалки.