В Ірпені скоєно напад на громадську приймальню депутатів Кишкаря і Іллєнка

Представники компанії-забудовника "Будівельна група "Синергія", що займається будівництвом житлових будинків в Ірпені під Києвом, атакували громадську приймальню двох народних депутатів - Павла Кишкаря та Андрія Іллєнка по вулиці Мечникова. Напад стався вдень 14 травня.

Пересувна тимчасова приймальня була встановлена на території житлового комплексу "Затишний". Депутатська ініціатива виникла у відповідь на численні звернення мешканців ЖК, через двір яких будівельники "Синергії" хочуть зробити основний проїзд до нового будинку.

"Тут пересувна громадська приймальня депутата Андрія Іллєнка", - кажуть місцеві жителі представникам забудовника на відео, але ті все одно продовжують руйнувати плитку двору.

З необхідністю захищати оснащений двір від сусідніх забудовників жителі "нового Ірпеня" стикаються не вперше.

"Спочатку ви купуєте квартиру в п'ятиповерхівці Ірпеня, де забудовник вам "малює" житловий комплекс, який потопає в лісі. З усього лісу "вам залишають п'ять дубів, влаштовуючи з них паркування, - інформує місцева активістка Михайлина Скорик. - Потім сусідній забудовник на 15 сотках замість скверу, який є в плані забудови кварталу, будує будинок на 20 поверхів і 500 квартир. Далі цей самий сусідній забудовник як депутат голосує за новий генплан, де фіксує свою незаконну висотку, як доконаний факт. Проїзд до неї він планує через ваші паркування і дуби".

Апофеозом протистояння в ЖК "Затишний", за словами Скорик, став намір знищити вже оснащений двір декількох житлових будинків, де мешканцям в ультимативній формі наказали прибрати лавки і машини, щоб пустити через нього 200-300 машин в новий будинок.

Люди стали на захист свого паркування, дерев і двору, але охоронці скандального житлового комплексу продовжували знищувати зелені насадження в передранкові години, коли більшість мешканців ще спала. Щоб припинити беззаконня, жителі звернулися за захистом до народних депутатів. Однак охоронці житлового комплексу не врахували депутатський статус адміністратора, намагаючись прибрати його, порушуючи при цьому чинне законодавство України.

Нагадаємо, в грудні Ірпінська міська рада з використанням "тітушок" проти активістів прийняла оновлений Генеральний план міста. Після цього низка народних депутатів ініціювали призначення дострокових виборів мера та міської ради.