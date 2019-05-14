підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
  • Головна
  • Новини
  • Економіка
  • "Укренерго" готове проводити розрахунки, необхідні для запуску нового ринку електроенергії з 1 липня
14 травня 2019, вівторок, 15:36 469
Економіка 2019-05-15T17:30:14+03:00
Українські Новини
"Укренерго" готове проводити розрахунки, необхідні для запуску нового ринку електроенергії з 1 липня

"Укренерго" готове проводити розрахунки, необхідні для запуску нового ринку електроенергії з 1 липня

Запуск комерційного обліку нового ринку відбувається без затримок і у відповідності до вимог закону про ринок е/е та Кодексу комерційного обліку. Про це в інтерв’ю видання "Енергореформа" заявив керівник групи адміністрування комерційного обліку НЕК "Укренерго" Олександр Карпенко.   

"Усі необхідні для нового ринку розрахунки "Укренерго" в змозі здійснити в межах наявних ресурсів та систем. Запуск комерційного обліку нового ринку відбувається без затримок і у відповідності до вимог закону про ринок е/е та Кодексу комерційного обліку", - сказав він.

На думку Олександра Карпенко, новий ринок впроваджує більш досконалі механізми комерційного обліку електроенергії.

 "Правила нового ринку досконаліші — вони не вимагають завантаження точних даних з усіх лічильників на наступний день чи навіть протягом місяця. Правила передбачають, що в певні моменти часу ми використовуємо для розрахунків небалансів оціночні дані, а потім, по мірі надходження даних з лічильників починається так званий процес врегулювання (reconsiliation) – уточнення розрахунків між учасниками ринку відповідно до фактичних даних. Ця модель більш адекватна. В Данії остаточний розрахунок "закривається" через 12 місяців, в Норвегії колеги можуть перерахувати небаланси учасників взагалі через 3 роки. Завдання не в тому, аби швидко щось порахувати головне здійснити розрахунок за фактичними даними", - підкресли представник "Укренерго".

Як повідомлялось, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" оператор системи передачі (державне підприємство "НЕК "Укренерго") та оператором ринку (ДП "Енергоринок") розпочали здійснення тестових операцій з купівлі-продажу електричної енергії на відповідних сегментах нового ринку електричної енергії.

З 1 липня 2019 року планується введення нового ринку електричної енергії в Україні, який імплементує норми третього енергопакету Європейського Союзу (ЄС). Від своєчасного введення ринку залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу в розмірі 500 млн євро від ЄС в 2019 році.

Міжнародне співтовариство висловило стурбованість гальмуванням запуску нового ринку електроенергії та закликає оперативно провести засідання Координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії. Про це йдеться в спільному листі голови представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі, директора Європейського енергетичного співтовариства Янеса Копача, голови представництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні Жан-Еріка де Загона, керуючого директора Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, директора місії USAID в Україні Сьюзан Фріц.
Архів
Новини
Кличко у День вишиванки закликав Київраду шанувати українські традиції та культуру 16:04
Тігіпко, який купив у Порошенка великий завод, задоволений зміною Президента 15:56
10,2% українців за призначення прем'єром Тимошенко, 10% - Смешка і 9,7% - Бойка, - соцопитування 15:50
САП відкрила справу проти Лещенка 15:24
У Києво-Печерській лаврі відзначили день пам'яті одного з засновників - преподобного Феодосія 15:22
більше новин
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик 16:33
Директора "Бунге Україна" Горшунова звинуватили в шахрайстві, - ЗМІ 12:39
Запуск з початку липня роздрібного ринку електроенергії не вплине на тарифи для населення, - нардеп Мартовицький 10:28
більше новин
Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць 00:40
Депутат із Данії розмістив свою агітацію на PornHub перед виборами 22:52
Кадр з фільму
Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений" 23:28
Встановлений рекорд із занурення до Маріанської западини: що вдалося знайти на глибині 11 км 00:02
Україна візьме участь у бієнале в Парижі. Фото: facebоok.com/ambassadeukraineenfrance
На бієннале в Парижі вперше буде представлена Україна 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok