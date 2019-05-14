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14 травня 2019, вівторок, 15:27 179
Верховна Рада і партії 2019-05-14T23:30:08+03:00
Українські Новини
Під час виступу Новинського Парубій заборонив транслювати відео з неперсональным голосуванням за мовний закон,

Під час виступу Новинського Парубій заборонив транслювати відео з неперсональным голосуванням за мовний закон, – ОБ

Андрій Парубій. Фото: Українське фото
Андрій Парубій. Фото: Українське фото

Після того, як голова фракції "Опозиційний блок" (ОБ) у Верховній Раді Вадим Новинський, представляючи внесену ОБ постанову №5670-д-П про скасування результатів голосування щодо мовного закону, у встановленому законом порядку звернувся до апарату Ради з проханням продемонструвати відео, на якому зафіксовані представники коаліції, які голосують за кількох народних депутатів, спікер парламенту Андрій Парубій відмовив у можливості трансляції відео в сесійній залі.

Про це йдеться у заяві на офіційній сторінці фракції ОБ у соціальній мережі Facebook.

На відео під час голосування за мовний законопроект 25 квітня 2019 року народний депутат від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Ярослав Дубневич голосує за трьох депутатів. Також, за словами Новинського, за мовний законопроект голосували картки народних депутатів Валерія Давиденко та Бориса Тарасюка, які, згідно з офіційними даними, перебували на лікарняному та у відрядженні відповідно.

За твердженням фракції, це грубе порушення Закону "Про Регламент Верховної Ради" і Конституції України, які зобов'язують народних депутатів голосувати персонально. Вадим Новинський, звертаючись до парламенту, нагадав, що мовний "закон Колесніченка-Ківалова" було скасовано Конституційним Судом України у 2018 році саме через зафіксовані факти порушення конституційної процедури особистого голосування.

"Український народ нікому не делегував права проштовхувати цей спірний закон, який розколює суспільство, обманним шляхом. Якщо у коаліції не було голосів, його треба зняти з розгляду", - заявив Вадим Новинський.

Голова фракції ОБ заявив, що його політична сила буде звертатися до Конституційного Суду з поданням про визнання мовного закону таким, що суперечить Конституції.

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