Поліція затримала півсотні людей за спробу рейдерського захоплення підприємства у Вінниці

Поліція затримала 50 людей за підозрою в рейдерському захопленні підприємства на вулиці Д.Нечая у Вінниці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Вінницькій області, Українськi Новини.

Зі слів начальника поліції Вінницькій області Юрія Педоса, кілька сотень невідомих увірвалися 13 травня на територію підприємства, витіснили охорону.

У відповідь на вимогу поліцейських припинити силові дії вони почали кидати каміння, застосували димові шашки.

Для припинення протиправних дій на місце події прибули додаткові сили поліції та спецпризначенці "КОРД".

В результаті поліцейські затримали близько 50 осіб.

Їх доставили до поліції для встановлення особистих даних і всіх обставин.

Слідством буде надано правову кваліфікацію дій затриманих.

Затримання підозрюваних.