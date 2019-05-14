Поліція затримала півсотні людей за спробу рейдерського захоплення підприємства у Вінниці

Поліція затримала 50 людей за підозрою в рейдерському захопленні підприємства на вулиці Д.Нечая у Вінниці.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Вінницькій області, Українськi Новини.\r\nЗі слів начальника поліції Вінницькій області Юрія Педоса, кілька сотень невідомих увірвалися 13 травня на територію підприємства, витіснили охорону.\r\nУ відповідь на вимогу поліцейських припинити силові дії вони почали кидати каміння, застосували димові шашки.\r\nДля припинення протиправних дій на місце події прибули додаткові сили поліції та спецпризначенці "КОРД".\r\nВ результаті поліцейські затримали близько 50 осіб.\r\nЇх доставили до поліції для встановлення особистих даних і всіх обставин.\r\nСлідством буде надано правову кваліфікацію дій затриманих.\r\n\r\nЗатримання підозрюваних.