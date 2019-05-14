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14 травня 2019, вівторок, 14:51 5
Силові структури 2019-05-14T14:55:39+03:00
Українські Новини
Поліція затримала півсотні людей за спробу рейдерського захоплення підприємства у Вінниці

Поліція затримала півсотні людей за спробу рейдерського захоплення підприємства у Вінниці

Затримання підозрюваних. Фото: facebook.com/vinn.police
Затримання підозрюваних. Фото: facebook.com/vinn.police

Поліція затримала 50 людей за підозрою в рейдерському захопленні підприємства на вулиці Д.Нечая у Вінниці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Вінницькій області, Українськi Новини.

Зі слів начальника поліції Вінницькій області Юрія Педоса, кілька сотень невідомих увірвалися 13 травня на територію підприємства, витіснили охорону.

У відповідь на вимогу поліцейських припинити силові дії вони почали кидати каміння, застосували димові шашки.

Для припинення протиправних дій на місце події прибули додаткові сили поліції та спецпризначенці "КОРД".

В результаті поліцейські затримали близько 50 осіб.

Їх доставили до поліції для встановлення особистих даних і всіх обставин.

Слідством буде надано правову кваліфікацію дій затриманих.

Затримання підозрюваних.Затримання підозрюваних.

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