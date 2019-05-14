Як відзначать День Європи в Києві: мотопробіг, концерт і участь у святі 20 європейських посольств

20 посольств країн Європейського Союзу візьмуть участь у святкуванні Дня Європи в Києві 18 травня.

Про це повідомили під час круглого столу з нагоди святкування Дня Європи в Києві заступник голови Київської міськдержадміністрації Марина Хонда та директор департаменту громадських комунікацій КМДА Роман Лелюк, передають Українські Новини.

Хонда повідомила, що цього року темою Дня Європи в Києві визначено 1000-річчя з початку правління великого князя Київського Ярослава Мудрого, який зробив значний внесок у консолідацію країн Європи.

Лелюк зазначив, що святкування Дня Європи в Києві відбудеться 17-19 травня в новому форматі у взаємодії з міжнародним фестивалем мистецтв Anne de Kyiv Fest, який має на меті продемонструвати нерозривність європейських гуманітарних традицій з українськими.

З його слів, в рамках фестивалю в суботу 18 травня о 13:00 на Михайлівській площі відбудеться урочиста церемонія відкриття Днів Європи в Києві за участю керівництва країни, міста, голови представництва ЄС в Україні Хьюга Мінгареллі та послів країн членів ЄС.

Вранці 18 травня на Михайлівській площі біля будівлі Міністерства закордонних справ відкриється територія креативності посольств країн ЄС.

Зі слів Лелюка, до Днів Європи в Києві готуються Німеччина, Франція, Австрія, Бельгія, Кіпр, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Швеція, Данія, Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Великобританія, представництво ЄС в Україні , а також Чорногорія, яка є кандидатом на членство в ЄС.

Посольства представлять стенди, інтерактивні панелі з інформацією про успіхи, якими пишаються країни, на головній сцені від країн ЄС виступлять творчі колективи та сольні виконавці.

Хонда зазначила, що КМДА прагне організувати на належному рівні як святкування Днів Європи, так і заходи, пов'язані з Днем пам'яті жертв депортації кримських татар, який також відзначають 18 травня.

З її слів, у суботу о 12:00 на Михайлівській площі КМДА пропонує вшанувати хвилиною мовчання жертв депортації, крім того, ввечері планується трансляція кримськотатарського художнього фільму в пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу "Хайтарма".

Директор департаменту культури КМДА Діана Попова повідомила, що в ці вихідні в Києві також проходять ще два масштабних заходи: мотопробіг Moto Open Fest, який 18 травня стартує з Хрещатика до острова Муромець, де виступить британська група Nazareth, крім того, 17 і 19 травня на Контрактовій площі пройдуть концерти Kyiv Klezmer Festival із представниками клезмерської музики (традиційна народна музика східноєвропейських євреїв).