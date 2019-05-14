підписатися на розсилку
26.1 26.4
29.05 29.75
˟
14 травня 2019, вівторок, 14:32 11
Президент 2019-05-14T14:45:46+03:00
Українські Новини
Порошенко призначив свого охоронця заступником глави військової розвідки, – ЗМІ

Порошенко призначив свого охоронця заступником глави військової розвідки, – ЗМІ

Юрій Федоров. Фото: expres.online
Юрій Федоров. Фото: expres.online

Начальник охорони Петра Порошенка Юрій Федоров призначений Президентом України на посаду заступника начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.uа".

Відомство очолює генерал-полковник Василь Бурба. Тепер Федоров буде його заступником.

За даними джерела в Адміністрації Президента України, спочатку Федорову готували більш цікаве місце в Службі зовнішньої розвідки (СЗР) України, яка має безліч можливостей для роботи і всередині України (зокрема, володіє великим комплексом для прослуховування, про що "Страна" вже докладно писала).

У Порошенка планували поставити Бурбу керувати СЗР, відправивши у відставку колишнього її керівника Єгора Божка. А Федорова зробити його заступником (раніше цю посаду обіймав скандально відомий Сергій Семочко).

Однак проти такої схеми були американці, які з 2014 року узгоджують всі призначення керівників українських спеціальних служб. Тому Бурба залишився у ГУР Міноборони, а Федорова "підсадили" до нього.

Нагадаємо, раніше колишнього начальнику Служби безпеки Президента таємним указом присвоєно звання генерал-лейтенаната.

При цьому, незважаючи на нове призначення, Федоров знаходиться в Адміністрації Президента України, продовжує роздавати вказівки щодо охорони Порошенка, так само користується службовим автомобілем із водієм.

3 травня Порошенко звільнив начальника Служби безпеки Президента Федорова без пояснення причин.

Більше новин про: Президент України Міністерство оборони України Петро Порошенко Юрій Федоров

Архів
Новини
Мінфін продовжує нарощувати держборг 14:58
Порошенко нагородив Президента Єврокомісії Юнкера орденом Ярослава Мудрого 14:53
Затримання підозрюваних. Фото: facebook.com/vinn.police
Поліція затримала півсотні людей за спробу рейдерського захоплення підприємства у Вінниці 14:51
Порошенко призначив свого охоронця заступником глави військової розвідки, – ЗМІ 14:32
"Інтриги Порошенка". Портнов пояснив, навіщо намагаються зняти главу Констітуціоннго суду Шевчука, - ЗМІ 14:31
більше новин
Зеленському присудили максимальний штраф за демонстрацію виборчого бюлетеня 15:19
У Зеленського пояснили, чому хочуть провести інавгурацію саме 19 травня 22:59
Затоплені Позняки. Фото: dtp.kiev
У Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро 17:20
САП саботує розгляд "справи Мартиненка" через її розвал, – адвокат 11:43
Наймасштабніший житловий комплекс Ірпеня привітав нових мешканців 18:22 Прес-реліз
більше новин
Сьогодні Зеленського судитимуть за порушення щодо ведення передвиборчої агітації 08:27
Зеленському присудили максимальний штраф за демонстрацію виборчого бюлетеня 15:19
Краби викинулися на берег. Фото: Facebook/Дмитро Ревун
Під Одесою на берег моря викинуло десятки крабів 19:52
Дружина принца Гаррі відзначає перший День матері: опубліковано нове фото первістка Маркл 18:42
Фото дня: у Парижі відбулася "кривава" акція проти вимирання тварин 19:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok