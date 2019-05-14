Порошенко призначив свого охоронця заступником глави військової розвідки, – ЗМІ

Начальник охорони Петра Порошенка Юрій Федоров призначений Президентом України на посаду заступника начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.uа".

Відомство очолює генерал-полковник Василь Бурба. Тепер Федоров буде його заступником.

За даними джерела в Адміністрації Президента України, спочатку Федорову готували більш цікаве місце в Службі зовнішньої розвідки (СЗР) України, яка має безліч можливостей для роботи і всередині України (зокрема, володіє великим комплексом для прослуховування, про що "Страна" вже докладно писала).

У Порошенка планували поставити Бурбу керувати СЗР, відправивши у відставку колишнього її керівника Єгора Божка. А Федорова зробити його заступником (раніше цю посаду обіймав скандально відомий Сергій Семочко).

Однак проти такої схеми були американці, які з 2014 року узгоджують всі призначення керівників українських спеціальних служб. Тому Бурба залишився у ГУР Міноборони, а Федорова "підсадили" до нього.

Нагадаємо, раніше колишнього начальнику Служби безпеки Президента таємним указом присвоєно звання генерал-лейтенаната.

При цьому, незважаючи на нове призначення, Федоров знаходиться в Адміністрації Президента України, продовжує роздавати вказівки щодо охорони Порошенка, так само користується службовим автомобілем із водієм.

3 травня Порошенко звільнив начальника Служби безпеки Президента Федорова без пояснення причин.