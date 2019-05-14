В результаті придбання ДТЕК двох обленерго, контроль перейшов від росіян до українців, – Сазонов

Для України та її енергосистеми найнебезпечніше – це російські компанії, які контролюють процеси. Тому що це країна-агресор. Саме тому важливий перехід контролю від російських власників до українських, і схвалення угоди з купівлі двох обленерго компанією ДТЕК.

Таку думку висловив політолог Кирило Сазонов.

"І коли я знаю, що Росія контролює ряд обленерго в Україні, це трошки тривожно. Тобто, можна спровокувати відключення, можна влаштувати все, що завгодно, якщо у тебе є оперативний контроль. Тобто, зараз два обленерго, Одеса та Київ, купує ДТЕК у росіян. Це позитив, тому що все ж таки буде контролювати українська компанія, а не російська", - зазначив експерт.

За його словами, в зоні ризику були саме Одеська та Київська області, де російська бізнес-група контролювала обленерго. "Зараз Антимонопольний комітет України (АМКУ) дав згоду на покупку ДТЕК цих компаній. Росіяни теж не дуже хочуть, мабуть, залишатися в Україні, і слава Богу. У них свій бізнес, своя країна, у нас свій (бізнес) і своя країна. Все добре. Вони йдуть, купують наші – будуть українці контролювати", - вважає політолог Кирило Сазонов.

Як раніше повідомлялося, на думку експерта у сфері енергетики, директора спеціальних проектів Науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева, конкуренція на ринку електроенергії збережеться й після придбання компанією ДТЕК "Київобленерго" та "Одесаобленерго", так як власністю холдингу будуть не постачальники, а оператори систем розподілу.

Нагадаємо, голова АМКУ Юрій Терентьєв назвав нісенітницею і відвертою брехнею заяви політиків про монополію ДТЕК через придбання акцій "Київобленерго" та "Одесаобленерго". За його словами, ДТЕК купує виключно електричні мережі, а не компанії-постачальники.