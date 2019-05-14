АМКУ оштрафував на 77 млн гривень на WOG, ОККО і Socar за узгоджені антиконкурентні дії

Антимонопольний комітет (АМКУ) наклав штраф понад 77 млн гривень на операторів мережі автозаправних станцій WOG, ОККО і Socar за узгоджені антиконкурентні дії.

Про це повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"14 травня 2019 року АМКУ було прийнято рішення за результатом розслідування справи про вчинення антиконкурентних узгоджених дій компаніями WOG, ОККО і Socar (по кваліфікації частина 3 статті 6 Закону "Про захист економічної конкуренції" - вчинення таких дій протягом 2017)", - написав він.

Також Терентьєв додав, що на компанії операторів АЗС було накладено штраф у загальному розмірі понад 77 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у березні 2018 року в АМКУ заявили, що АЗС WOG та ОККО встановлювали на паливо найвищі ціни і синхронно підвищували їх.