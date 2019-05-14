У Нацполіції розповіли, скільки автомобілів розбили патрульні за 4 роки

Поліція розбила 1,3 тис. службових автомобілів. Про це журналістам сказав начальник Департаменту патрульної служби Нацполіції Євген Жуков, передають Українські Новини.\r\nВін повідомив, що з початку функціонування поліції було закуплено 2,5 тис. автомобілів, у поточному році планується закупити ще 500 штук.\r\n"За 4 роки було розбито 1 300 одиниць", - повідомив Жуков.\r\nПри цьому більшість розбитих у ДТП машин - це японські Toyota Prius.\r\nКількість розбитих Mitsubishi Outlander PHEV становить близько 20 штук.\r\nКрім того, в поточному році в ДТП постраждали близько 20 поліцейських.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, патрульна машина врізалася в BMW на мосту в Києві: троє чоловіків у лікарні.\r\nРаніше патрульне авто в Києві врізалося в електроопору, постраждала поліцейська.