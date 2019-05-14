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14 травня 2019, вівторок, 13:15 36
Силові структури 2019-05-14T14:15:01+03:00
Українські Новини
У Нацполіції розповіли, скільки автомобілів розбили патрульні за 4 роки

У Нацполіції розповіли, скільки автомобілів розбили патрульні за 4 роки

Авто поліції. Toyota. Фото: infokava.com
Авто поліції. Toyota. Фото: infokava.com

Поліція розбила 1,3 тис. службових автомобілів. Про це журналістам сказав начальник Департаменту патрульної служби Нацполіції Євген Жуков, передають Українські Новини.

Він повідомив, що з початку функціонування поліції було закуплено 2,5 тис. автомобілів, у поточному році планується закупити ще 500 штук.

"За 4 роки було розбито 1 300 одиниць", - повідомив Жуков.

При цьому більшість розбитих у ДТП машин - це японські Toyota Prius.

Кількість розбитих Mitsubishi Outlander PHEV становить близько 20 штук.

Крім того, в поточному році в ДТП постраждали близько 20 поліцейських.

Як повідомляли Українські Новини, патрульна машина врізалася в BMW на мосту в Києві: троє чоловіків у лікарні.

Раніше патрульне авто в Києві врізалося в електроопору, постраждала поліцейська.

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