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14 травня 2019, вівторок, 12:50 40
Кабмін 2019-08-15T04:10:46+03:00
Українські Новини
Гройсман прогнозує середню зарплату $620 в 2021

Гройсман прогнозує середню зарплату $620 в 2021

Володимир Гройсман. Фото: mignews.com.ua
Володимир Гройсман. Фото: mignews.com.ua

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пронозирует середню заробітну плату 620 доларів (16 188 тис. гривень за офіційним курсом Національного банку україни на 14 травня) у 2021 році.

Про це Гройсман написав у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Уряд має чіткий орієнтир по середній зарплаті в Україні на 2021 рік. У доларовому еквіваленті це 620 доларів - абсолютно реальний показник, який допоможе збільшити мотивацію українців працювати на власну економіку", - пише Гройсман.

Він також відзначив важливість розвитку в Україні середнього класу, до якого повинні належати вчитель, лікар, робітник.

Згідно з повідомленням прес-служби Кабінету Міністрів, Гройсман у вівторок підписав нову тристоронню Генеральну угоду з профспілками та роботодавцями, в якому уряд робить акцент на просування українського виробника на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Попереднє тристороння угода була укладена урядом у серпні 2016 року.

Як повідомляли Українські Новини, у березні середня зарплата в Україні різко зросла.

Тим часом, зарплати в Україні в гривні досягли докризового рівня: кому "світить" зростання окладів навесні.

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