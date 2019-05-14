Євробачення-2019 в Ізраїлі: де і коли дивитися перший півфінал

Сьогодні, 14 травня, в Тель-Авіві стартує "Євробачення-2019" і починається воно з першого півфіналу шоу. Україна не приймає участі у конкурсі в цьому році і голосувати за учасників не зможе, однак НОТУ все ж буде транслювати конкурс.

Дивитися онлайн-трансляцію першого півфіналу Євробачення можна буде у 22:00, а трансляцію з Тель-Авіва почне вести 112.ua.

Також півфінал можна буде подивитися у прямому ефірі на телеканалах UA:ПЕРШИЙ і UA:КУЛЬТУРА, а також на цифрових платформах Суспильного: на сайті в HD-якості і в соціальні мережі. Також на YouTube-каналі ведучий Тимур Мірошниченко буде вести пряму трансляцію з коментаторської кабінки.

Перший півфінал відкриє переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай, яка заспіває нову версію торішнього хіта Toy. Всього у першому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу виступлять 17 виконавців (Кіпр, Чорногорія, Фінляндія, Польща, Словенія, Чехія, Угорщина, Білорусь, Сербія, Бельгія, Грузія, Австралія, Ісландія, Естонія, Португалія, Греція, Сан-Марино), але у фінал конкурсу, який відбудеться 18 травня, пройдуть лише 10 з них.

Всі пісні учасників першого півфіналу доступні за адресою.

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