Louis Vuitton представив сумки з гнучкими AMOLED-екранами

Французький будинок моди Louis Vuitton випустив сумки з назвою "Рамки майбутнього" (Canvas Of The Future) з встановленими гнучкими AMOLED-екранами з роздільною здатністю 1920x1440. Про це повідомляє Verge.\r\nТак, повідомляється, що представлено кілька моделей таких сумок. В одній з них один гнучкий екран, а в іншій – два.\r\nЗа словами представників Louis Vuitton, сумка повинна стати "продовженням" смартфона.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n#LVCruise Canvas of the Future. #LouisVuitton premiered prototypes of a new cutting-edge bag design on the runway today. Watch the show now on Instagram\r\nПубликация от Louis Vuitton Official (@louisvuitton) 9 Май 2019 в 12:31 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПроте функціонал вбудованих екранів творці поки не розкрили.\r\nНаголошується, що виробником дисплея є компанія Royole, штаб-квартири якої розташовані в Китаї і США.\r\nLouis Vuitton – французький будинок моди, який спеціалізується на виробництві валіз і сумок, модного одягу, парфумерії та аксесуарів класу "люкс".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, LG представила телевізор, що скручується.\r\nРаніше Samsung запатентував прозорий смартфон.