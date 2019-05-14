Louis Vuitton представив сумки з гнучкими AMOLED-екранами

Французький будинок моди Louis Vuitton випустив сумки з назвою "Рамки майбутнього" (Canvas Of The Future) з встановленими гнучкими AMOLED-екранами з роздільною здатністю 1920x1440. Про це повідомляє Verge.

Так, повідомляється, що представлено кілька моделей таких сумок. В одній з них один гнучкий екран, а в іншій – два.

За словами представників Louis Vuitton, сумка повинна стати "продовженням" смартфона.

Проте функціонал вбудованих екранів творці поки не розкрили.

Наголошується, що виробником дисплея є компанія Royole, штаб-квартири якої розташовані в Китаї і США.

Louis Vuitton – французький будинок моди, який спеціалізується на виробництві валіз і сумок, модного одягу, парфумерії та аксесуарів класу "люкс".

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