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14 травня 2019, вівторок, 12:17 16
Життя 2019-05-14T12:40:17+03:00
Українські Новини
Louis Vuitton представив сумки з гнучкими AMOLED-екранами

Louis Vuitton представив сумки з гнучкими AMOLED-екранами

Французький будинок моди Louis Vuitton випустив сумки з назвою "Рамки майбутнього" (Canvas Of The Future) з встановленими гнучкими AMOLED-екранами з роздільною здатністю 1920x1440. Про це повідомляє Verge.

Так, повідомляється, що представлено кілька моделей таких сумок. В одній з них один гнучкий екран, а в іншій – два.

За словами представників Louis Vuitton, сумка повинна стати "продовженням" смартфона.

 
 
 
 
 
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#LVCruise Canvas of the Future. #LouisVuitton premiered prototypes of a new cutting-edge bag design on the runway today. Watch the show now on Instagram

Публикация от Louis Vuitton Official (@louisvuitton)

Проте функціонал вбудованих екранів творці поки не розкрили.

Наголошується, що виробником дисплея є компанія Royole, штаб-квартири якої розташовані в Китаї і США.

Louis Vuitton – французький будинок моди, який спеціалізується на виробництві валіз і сумок, модного одягу, парфумерії та аксесуарів класу "люкс".

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