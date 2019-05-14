Колишній побратим Стерненка заявив, що той відпрацьовує гроші Кивана з 2015 року, - ЗМІ

Екс-лідер одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко ще з 2015 року працює зі скандальним одеським забудовником Аднаном Киваном. Про цей факт розповів його колишній побратим Едуард Панченко в телефонній розмові з ще одним громадським діячем Стасом Домбровським, пише одеське видання Іvasi.news.

Як стверджує видання, ця розмова була оприлюднена відомим блогером Анатолієм Шаріем в одній з останніх програм. Багато колишніх однодумців Стерненка стверджують, що той дуже боїться виходу на свободу Едуарда Панченка. Панченко (він же Москальчук) - колишній міліціонер.

"Деякий час Панченко та Стерненко тісно співпрацювали, але потім екс-міліціонер отримав копняка під зад. Розкрилися темні плями в біографії? Як би не так - разом з Панченком тоді з "Правого Сектора" в інші патріотичні організації пішло чимало більш позитивних людей. А Стерненко залишився. Практично, з не витраченої касою. Панченко, маючи непогані зв'язки в кримінальному світі, фінансового обману не пробачив. І відверто "передав привіт" Стерненку з в'язниці", - пише видання.

Панченко заявив, що з 2015 року Сергій Стерненко, будучи тоді главою одеського "Правого сектора" направив всі свої сили на заробляння грошей для себе на шкоду ідеології організації і на шкоду своїх же однодумців.

"Він спочатку "кошмарим" будівництва Аднана Кивана, але в 2015 році на нього вийшов син Аднана Руслан. Відбулася розмова, яка переросла в ділову пропозицію. Стерненко всі свої акції протесту проводить виключно за гроші. В основному йому платить Аднан Киван", - розповів Едуард Панченко.

Також колишній побратим заявив, що не тільки Стерненко, але інші так звані активісти, які зараз протестують проти дій мерії, "кошмарять" бізнесменів, всі беруть гроші.

"Громадські активісти закінчилися в 2015 році, коли до них дійшло, що за акції протесту можна брати гроші. І чималі гроші. Стерненко в цьому досяг успіху. Тільки не сгав ділитися. Тому від нього відкололися чимало осіб", - продовжив свою розповідь Едуард Панченко.

За його словами, ще в 2015 році Сергій Стерненко був бездомним хлопчиком який "читав реп". У АТО він не пішов - побоявся реальної небезпеки для життя. Зате на гроші Кивана став активно вносити дисбаланс в життя міста.

"Він і до Києва втік, тому що йому страшно. За вбивства, розбої, крадіжки своїх же. На гроші Кивана Аднана до нього приставлена ​​охорона, знімається дороге житло. Мені залишилося сидіти трохи. Коли я вийду, Стерненко сяде і надовго", - пообіцяв Панченко.