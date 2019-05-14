САП саботує розгляд "справи Мартиненка" через її розвал, – адвокат

Адвокат Петро Бойко наголосив, що "НАБУ і САП перейшли до відкритого саботажу по цій справі. Прокурори САП нікого не попередили і проявили відверту неповагу до суду. НАБУ і САП побачили, що розпіарена справа вже розвалилась в суді. Сфальсифіковані експертизи малювали сумнівні приватні фірми, і сюди штучно приплели прізвище Мартиненка. Насправді немає жодних збитків для держави – навпаки, вона отримала прибуток. Захист в суді послідовно спростовує всі фейки, які роками тиражувались щодо Мартиненка та інших людей", - сказав Бойко.

Він нагадав, що прокурор САП Олексій Скибенко раніше прямо заявив, що сторона обвинувачення не зацікавлена у встановленні об’єктивної істини у "справі Мартиненка". "Всю надію НАБУ і САП покладають на тиск на суддів, аби змусити їх ухвалювати не правові, а суто політичні рішення. Тому зараз НАБУ і САП вирішили потягнути час, коли переконались у повному провалі своєї юридичної позиції. Вони сподіваються тиснути піар-засобами", - сказав адвокат.

Прес-служба Мартиненка також наголосила, що "всі винні у фальсифікаціях на чолі з директором НАБУ Ситником нестимуть кримінальну відповідальність. Тому пан Ситник сподівається втекти до ВР і сховатись за депутатською недторканністю".