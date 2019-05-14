Україна почала антидемпінгове розслідування щодо імпорту труб з Китаю

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі почала антидемпінгове розслідування щодо імпорту труб з Китаю.Про це йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі, передають Українські Новини."14 травня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) прийняла рішення про початок антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гарячо-деформованих труб з Китаю", - йдеться у ньому.Згідно з повідомленням, в Мінекономіки з скаргою звернувся національний виробник, який стверджує, що в 2015-2018 роках ціни імпорту сталевих безшовних гарячо-деформованих труб з Китаю були нижче цін на подібний товар національного виробника, а в 2018 ціни імпорту були нижче собівартості товару вітчизняного виробника.У той же час, в 2018 році проти 2015 зростання обсягів імпорту сталевих безшовних гаряче-деформованих труб з Китаю склав 356%.Комісія встановила, що національний виробник навів достатньо доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китаю міг здійснюватися за демпінговими цінами. Тому, МКМТ ухвалила рішення про початок антидемпінгового розслідування.Як повідомляли "Українські Новини", у березні 2019 року порівняно з березнем 2018 року експорт сталевих труб збільшився на 14,7%, або на 7,709 млн доларів, до 60,272 млн доларів, імпорт – на 16,9%, або на 2,097 млн доларів, до 14,473 млн доларів.