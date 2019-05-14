У Німеччині знайшли 5 осіб, застрелених з арбалета

В Німеччині виявили тіла 5 осіб, які були вбиті з арбалета. Про це повідомляє ВВС.

Так, повідомляється, що три тіла були виявлені в сільському баварському готелі неподалік від Пассау, але незабаром були знайдені ще два жіночих тіла.

Наголошується, що в готельному номері була вбита жінка 30 років, вона отримала один постріл в шию. У цьому ж номері було вбито чоловіка і жінку. Їх знайшли в ліжку, вони трималися за руки і були простромлені кількома стрілами. Чоловік отримав 2 постріли в голову, і три в груди, а жінка - один постріл в голову і один в груди. За інформацією правоохоронців, в цьому номері не було ознак бійки.

За даними видання, вже після обшуку співробітники поліції знайшли 3 арбалета.

Як повідомляли Українські Новини, у Німеччині затримали ісламістів планували теракт.

Раніше в Німеччині невідомий захопив заручників на вокзалі.