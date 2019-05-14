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14 травня 2019, вівторок, 11:02 16
Космос 2019-05-14T12:16:22+03:00
Українські Новини
КБ "Південне" почало використовувати технологію 3D-друку

КБ "Південне" почало використовувати технологію 3D-друку

"Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля" (Дніпро) почало використовувати технологію 3D-друку для виробництва вузлів рідинних ракетних двигунів.

Про це йдеться в повідомленні КБ "Південного", передають Українські Новини.

"Рідинні ракетні двигуни – а їх переважно застосовують в космічному ракетобудуванні – складаються з безлічі складнопрофільних вузлів і агрегатів. Зараз для виробництва таких вузлів в української ракетно-космічної техніки почали використовувати інноваційну технологію селективного лазерного плавлення – більш широко відому як 3D-друк. Така техніка вже активно експлуатується в Конструкторському бюро "Південне", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, при виробництві вузлів математична модель виробу "розбивається" на безліч шарів.

В камеру побудови деталі 3D-принтера засипається металевий порошок і тонким шаром розподіляється на плиті побудови.

Потім лазерний промінь вибірково розплавляє частинки порошкового матеріалу, вони кристалізуються і формують тверду масу потрібної форми і розміру. Після цього плита опускається на один шар, і цикл повторюється – аж до завершення створення деталі.

Селективне лазерне плавлення дозволяє вирішувати складні технологічні завдання дослідного і дрібносерійного виробництва деталей РКТ, відмовившись від проектування і виготовлення спеціального оснащення.

При цьому зменшується маса виробів, скорочуються або вилучаються з виробничого процесу певні технологічні процеси (такі як штампування, зварювання і фрезерування), економиться час і матеріали, зменшується кількість відходів, а ще – значно знижується вплив людського фактора.

Як повідомляли Українські Новини, КБ "Південне" є проектно-конструкторських підприємством, основними напрямками діяльності якого є роботи, пов'язані із створенням та експлуатацією ракетно-космічної техніки.

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