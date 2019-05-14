Сенатори США готують нові санкції проти Росії через "Північний потік-2"

Сенатор від Республіканської партії Тед Круз і сенатор від Демократичної партії Джин Шахін підготували законопроект, який пропонує накласти санкції на європейські суду, які будують газопровід Північний потік 2. Про це повідомляє Foreign Policy.

Планується, що обмежувальні заходи будуть спрямовані на судна, які прокладають газопровід, і компанії, які володіють цими судами. У законопроекті також ідеться про відмову у візах керівникам компаній, пов'язаних з цими судами. Крім цього, законопроект передбачає санкції проти компаній, які проводять страхування газопроводу.

Сенатори вважають, що компанії використовують "технологічні ноу-хау, які є в західних енергетичних компаній, але яких немає в Росії".

Як повідомляли Українські Новини, частина депутатів Європарламенту закликали ввести нові санкції проти Росії.

Україна закликала міжнародні організації і держави ввести нові санкції проти Росії.

В той же час Німеччина і Франція були проти нових санкцій проти Росії після подій на Азові.