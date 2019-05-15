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15 травня 2019, середа, 07:06 88
Життя 2019-05-16T09:00:12+03:00
Українські Новини
У червні українці відпочиватимуть третину місяця

У червні українці відпочиватимуть третину місяця

Кіт
Кіт

У червні 2019 року в Україні рекомендується встановити два додаткові вихідні дні - 17 та 28 червня.

Про це йдеться у рішенні Кабінету міністрів про перенесення робочих днів у 2019 році.

Так, крім стандартних вихідних суботи та неділі, українці відпочиватимуть у понеділок, 17 червня, оскільки  16 червня відзначається релігійне свято Трійця.

Також рекомендується встановити вихідний день у п'ятницю, 28 червня, коли відзначається День Конституції України.

Таким чином громадяни, які мають п'ятиденний робочий тиждень, відпочиватимуть у червні 12 днів.

Нагадаємо, в минулому році в Києві до Дня Конституції пройшов масовий легкоатлетичний забіг.

Крім того, на День Конституції у центрі Києва неочікувано помітили лідера Rammstein. За словами активістів, лідер Rammstein пересувався по місту без охорони, тільки в компанії перекладача і ще одного супроводжуючого.

Раніше Українські Новини писали про те, що не можна робити на Трійцю: головні заборони свята, а також зробили добірку найкращих привітань зі святом у віршах.

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