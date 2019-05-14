У квітні грошова база зросла до 437 млрд гривень

У квітні грошова база включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, зросла на 3,1% з 423,715 млрд гривень станом на 1 березня до 437 млрд гривень станом на 1 травня.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

При цьому з початку року грошова база зросла на 0,3% з 435,798 млрд гривень.

Грошова маса в квітні виросла на 0,8% з 1 253,1 млрд гривень на 1 квітня до 1 262,99 млрд гривень на 1 травня, з початку року зменшився на 1,1% з 1 277,6 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, в квітні збільшився на 3,1% з 343,510 млрд гривень на 1 квітня до 354,099 млрд гривень на 1 травня.

З початку року обсяг готівки скоротився на 2,6% з 363,629 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у березні грошова база в Україні зросла на півмільярда гривень.

Раніше, в січні, обсяг готівкових грошей в обігу зменшився до 428 млрд грн.