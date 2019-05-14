підписатися на розсилку
26.1 26.4
29.05 29.75
˟
14 травня 2019, вівторок, 09:30 14
Економіка 2019-05-14T09:33:20+03:00
Українські Новини
У квітні грошова база зросла до 437 млрд гривень

У квітні грошова база зросла до 437 млрд гривень

Гроші. Фото: pixabay
Гроші. Фото: pixabay

У квітні грошова база включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, зросла на 3,1% з 423,715 млрд гривень станом на 1 березня до 437 млрд гривень станом на 1 травня.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

При цьому з початку року грошова база зросла на 0,3% з 435,798 млрд гривень.

Грошова маса в квітні виросла на 0,8% з 1 253,1 млрд гривень на 1 квітня до 1 262,99 млрд гривень на 1 травня, з початку року зменшився на 1,1% з 1 277,6 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, в квітні збільшився на 3,1% з 343,510 млрд гривень на 1 квітня до 354,099 млрд гривень на 1 травня.

З початку року обсяг готівки скоротився на 2,6% з 363,629 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у березні грошова база в Україні зросла на півмільярда гривень.

Раніше, в січні, обсяг готівкових грошей в обігу зменшився до 428 млрд грн.

Більше новин про: НБУ грошова база обсяг готівки в обігу

Архів
Новини
"Нафтогаз" знизив на 303 гривні ціну на газ для населення на умовах ПСО на травень 09:50
До влади мають прийти професіонали, які володіють досвідом відновлення економіки, - Льовочкін 09:35
Прокуратура вважає фіктивним підприємство на майже 100 співробітників, яке роками постачає тканини для армії, - адвокат 09:31
У квітні грошова база зросла до 437 млрд гривень 09:30
НБУ подасть касацію на скасування судом перевірки Приватбанку перед його націоналізацією 09:30
більше новин
Зеленському присудили максимальний штраф за демонстрацію виборчого бюлетеня 15:19
Новинський привітав українок з православним жіночим святом 13:28
Затоплені Позняки. Фото: dtp.kiev
У Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро 17:20
Вночі спалили автомобіль головного редактора ТВі Володимира Єгорова 10:52
Суд скасував арешт на майно китайської CNBM. Прокуратура не надала докази 10:12
більше новин
Сьогодні Зеленського судитимуть за порушення щодо ведення передвиборчої агітації 08:27
Зеленському присудили максимальний штраф за демонстрацію виборчого бюлетеня 15:19
Краби викинулися на берег. Фото: Facebook/Дмитро Ревун
Під Одесою на берег моря викинуло десятки крабів 19:52
Зеленський не прийшов до суду за своєю справою про демонстрацію бюлетеня 13:55
Дружина принца Гаррі відзначає перший День матері: опубліковано нове фото первістка Маркл 18:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok