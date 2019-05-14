До влади мають прийти професіонали, які володіють досвідом відновлення економіки, - Льовочкін

Доходи загального фонду держбюджету за перші три місяці 2019 року склали 178,2 млрд грн, що на 8,9% або на 16 млрд гривень менше від плану на період. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи – За життя Сергій Льовочкін, коментуючи підсумки виконання бюджету в першому кварталі. За його словами, Рахункова палата вже заявила про наростання ризиків виконання бюджету за підсумками року, інформує персональній портал політика.

"Виконання держбюджету в першому кварталі провалене. Майже 9% доходів не зібрано. Це створює серйозні ризики, що і весь держбюджет 2019 року провалений, про що вже заявляє Рахункова палата. Чим довше збережуться при владі призначенці минулого режиму, тим більша ймовірність того, що доходи українських громадян не виростуть навіть на ті мінімальні відсотки, які закладені до бюджету нинішнього року", – заявив Сергій Льовочкін.

Політик повідомив, що видатки загального фонду держбюджету в I кварталі недовиконано на 9% або на 21,1 млрд грн. Кілька десятків бюджетних програм не отримали й половини фінансування, запланованиого на період. У результаті не виконується низка програм соціальної підтримки, централізованої закупівлі ліків, підтримки економіки, розвитку регіонів.

При цьому низькі показники виконання бюджету відзначаються на тлі уповільнення економічного зростання. За оцінками Мінекономрозвитку, темпи зростання реального ВВП в першому кварталі сповільнилися до 2,2% (проти 3,3% в першому кварталі 2018 року й у цілому за минулий рік). Негативну динаміку демонструють промисловість (мінус 0,9% за перший квартал) та оптова торгівля (мінус 5,5%).

"Очікувати дій зі стимулювання економічного зростання від тих, хто п'ять років знищував промисловість, безглуздо. Все, що зараз потрібно, – щоб ці "менеджери" в лапках швидше пішли. До влади повинні прийти професіонали, які мають досвід відновлення економіки", – резюмував Сергій Льовочкін.