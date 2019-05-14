Прокуратура вважає фіктивним підприємство на майже 100 співробітників, яке роками постачає тканини для армії, - адвокат

Печерський районний суд Києва незаконно заарештував рахунки та майно компанії з Сум, що постачає тканини для армії. Про це повідомив адвокат компанії Євген Страшок. За його словами, в своєму клопотанні про арешт прокурор Генеральної прокуратури назвав "фіктивною" компанію на майже 100 співробітників, яка вже кілька років поставляє продукцію для потреб Збройних сил. Адвокат пов'язує такі дії суду і прокуратури з небажанням фірми платити хабарі сумським митникам.

Печерський суд 8 травня виніс рішення про арешт рахунків і доступі до майна ТОВ "Вултекс-С" і ряду інших компаній, що працюють на базі колишньої сумської ткацької фабрики, в рамках кримінального провадження №42016000000002786. Воно стосується нібито змови посадових осіб митниці з підприємцями, які імпортують тканини для потреб армії, з метою ухилення від сплати податків. Серед аргументів прокурора - фіктивність діяльності фірм.

Насправді, як стверджують в самій компанії, кримінальне провадження пов'язане з небажанням підприємства вносити неправомірні платежі за оформлення товарів.

Юристи ТОВ "Вултекс-С" підготували апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду. За словами Є. Страшка, товариство з 2017 року здійснює реальну господарську діяльність, платить всі необхідні податки, зокрема, податок на додану вартість, прибутковий податок, військовий збір, податок на прибуток,що в повному обсязі підтверджується належними документами.

"Жодній посадовій особі товариства не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні, а грошові кошти на арештованих рахунках речовими доказами в кримінальному провадженні не визнані. Жодного доказу участі ТОВ "Вултекс-С", його посадових осіб у будь-якій незаконній та протиправній діяльності суду не надано. З початку досудового розслідування жодне з посадових осіб ТОВ "Вултекс-С" не допитано", - зазначає Є. Страшок.

Таким чином, у службових осіб ТОВ "Вултекс-С" відсутній процесуальний статус, з яким закон пов'язує можливість накладення арешту на майно підприємства.

За його словами, на підприємстві працює 86 співробітників, кожен з яких в повному обсязі виконує свої податкові зобов'язання перед державою і які отримували заробітну плату саме з арештованих рахунків.

"Сам по собі арешт майна підприємства не тільки значно порушує майнові права ТОВ "Вултекс-С", завдає великих матеріальних збитків підприємству і фактично ставить під загрозу існування самого підприємства (доведення його до банкрутства). Крім того, арештом коштів не тільки блокується робота всього підприємства, виробнича й інша господарська діяльність, а й фактично виключається виплата заробітної плати 86 працівникам підприємства", - зазначає юрист.

Раніше повідомлялося, що імпорт тканин для армії блокують не тільки митниця, а й СБУ з Генпрокуратурою. Компанія подала відповідні заяви про злочин в Державне бюро розслідувань.