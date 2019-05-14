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14 травня 2019, вівторок, 09:00 28
Політика 2019-05-14T09:10:39+03:00
Українські Новини
Порошенко нагородив чиновника, якого НАБУ підозрює в крадіжці і розслідує справу

Порошенко нагородив чиновника, якого НАБУ підозрює в крадіжці і розслідує справу

Сергій Тараненко. Фото: slovoidilo
Сергій Тараненко. Фото: slovoidilo

Президент Петро Порошенко нагородив голову правління - генерального директора акціонерного товариства "Дніпропетровський стрілочний завод" Сергія Тараненка, якого детективи НАБУ підозрюють у причетності до заволодіння понад 93 мільйонів гривень ПАТ "Укрзалізниця", так званої "справи народного депутата Ярослава Дубневича", орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Про це йдеться в указі Президента "Про відзначення державними нагородами України" №188.

Зазначається, нагороду вручено за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

Цим же орденом Порошенко нагородив ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Олександра Безлюдного, ректора Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика Юрія Вороненка, директора Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України Станіслава Довгого,  керівника Головного департаменту Адміністрації Президента Юрія Оніщенка, голову правління акціонерного товариства "Житомирський маслозавод" Петра Рудя і міністра культури України Євгена Нищука.

Нагадаємо, Петро Порошенко нагородив 2 митрополитів УПЦ орденами Ярослава Мудрого.

Раніше орденом Ярослава Мудрого V ступеня Порошенко нагородив Олександра Турчинова.

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