Росія хоче утилізувати військову техніку України в Криму

Росія утилізує українську військову техніку, що залишилася в Криму після анексії 2014 року, "якщо Київ не забере її після закінчення десятирічного строку". Про це заявив колишній командувач Повітряно-десантних військ (ВДВ) Володимир Шаманов, пише ТАСС.

"Це перш за все завдання керівництва України (стосовно української військової техніки, що залишилася в Криму, у тому числі кораблів, літаків). Виходячи з міжнародних норм, протягом 10 років вони повинні або забрати (техніку), або через 10 років ми будемо змушені це утилізувати, тому що те, що не знаходиться в експлуатації, занепадає і приходить в непридатність", - сказав голова комітету Держдуми з оборони, заявив Шаманів.

Шаманів зазначив, що сучасних зразків в Криму "не спостерігали, а ті, які є, Росії не цікаві".

Як повідомляли Українські Новини, Росію зобов'язали виплатити "Укрнафті" $44,5 млн компенсації за захоплені в Криму активи.

Тим часом, в Росії оцінять "збиток" Криму.