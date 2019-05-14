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14 травня 2019, вівторок, 06:20 10
Судова влада 2019-05-14T07:30:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні Конституційний Суд розгляне закон про люстрацію

Сьогодні Конституційний Суд розгляне закон про люстрацію

Конституційний суд. Фото: sud.ua
Конституційний суд. Фото: sud.ua

Сьогодні, 15 травня, Конституційний Суд (КС) продовжить розглядати конституційність положень закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КС, передають Українські Новини.

"Продовження розгляду справи за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 6 частини першої, пунктів 2, 13 частини другої, частини третьої статті 3 Закону України „Про очищення влади“, 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частин третьої, шостої статті 1, частин першої, другої, третьої, четвертої, восьмої статті 3, пункту 2 частини п’ятої статті 5, пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень цього закону, Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 1, пунктів 7, 8, 9 частини першої, пункту 4 частини другої статті 3, пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень цього закону, Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 4 цього закону (закрита частина пленарного засідання)", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсману нагадали, що він вже 3 рік не може виконати обіцянку привести закон про люстрацію до стандартів ПАРЄ.

Раніше прокуратура люстрировала 208 співробітників.

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