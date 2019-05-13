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13 травня 2019, понеділок, 21:16 11
Суспільство 2019-05-13T23:30:01+03:00
Українські Новини
Вчені знайшли дієту, здатну вберегти від ранньої смерті

Вчені знайшли дієту, здатну вберегти від ранньої смерті

Дієта. Фото: pixabay
Дієта. Фото: pixabay

Вчені медичної школи Університету Уейк-Форест (США) прийшли до висновку, що дієта, яка сприяє нормалізації кров'яного тиску, також зменшує ризик серцевої недостатності у людей у віці до 75 років.

Про це повідомляє MedicalXpress.

У дослідженні взяли участь близько 4,5 тисячі осіб, яким виповнилося 45-84 роки. Вони заповнювали опитувальник харчової поведінки, де вказували розмір порцій і частоту вживання певних продуктів харчування. В залежності від того, наскільки раціон відповідав дієті DASH, яка вважається найбільш ефективною при гіпертонії, кожного добровольця зарахували до однієї з п'яти груп.

Хоча дотримання DASH не впливало на ризик серцевої недостатності для населення в цілому, дієта виявилася дієвою у людей віком 75 років, при цьому рівень захворюваності падав на 40 відсотків.

DASH характеризується високим споживанням фруктів, овочів, горіхів, цільного зерна, домашньої птиці, риби нежирних молочних продуктів при одночасному зниженні споживання солі, червоного м'яса, солодощів і підсолоджених напоїв. Вона схожа на середземноморську дієту, але в неї включені нежирні молочні продукти, а алкогольні напої відсутні.

Раніше вчені розкрили секрет молодості: низькокалорійна дієта омолоджує організм.

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