У шкільному туалеті під Житомиром розпорошили газ: 13 учнів госпіталізовано

13 школярів госпіталізовано через розпилення газу в Коростишеві Житомирської області.\r\nПро це йдеться в повідомленні управління Національної поліції у Житомирській області, передають Українські Новини.\r\nУ повідомленні сказано, що 13 травня в поліцію надійшло повідомлення про розпиленні в туалеті однієї з шкіл Коростишева аерозольного газу дратівної дії.\r\nНа місце події виїхала слідчо-оперативна група Коростишівського відділу поліції.\r\nПравоохоронці з'ясували, що на перерві між уроками в туалеті школи на третьому поверсі хтось з учнів розпилив невідому речовину, через яку у присутніх виникло печіння і подразнення обличчя та шкіри, 13 учнів госпіталізовані.\r\nНавчальний процес після провітрювання приміщення продовжився.\r\nПоліція встановила, що розпилив газ учень 8-го класу.\r\nПопередня кваліфікація події - ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.\r\nСтаття передбачає відповідальність від штрафу до 5-річного обмеження свободи.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 8 учнів були госпіталізовані через розпилення невідомої речовини в ПТУ в Острозі Рівненської області.