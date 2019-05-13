У шкільному туалеті під Житомиром розпорошили газ: 13 учнів госпіталізовано

13 школярів госпіталізовано через розпилення газу в Коростишеві Житомирської області.

Про це йдеться в повідомленні управління Національної поліції у Житомирській області, передають Українські Новини.

У повідомленні сказано, що 13 травня в поліцію надійшло повідомлення про розпиленні в туалеті однієї з шкіл Коростишева аерозольного газу дратівної дії.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Коростишівського відділу поліції.

Правоохоронці з'ясували, що на перерві між уроками в туалеті школи на третьому поверсі хтось з учнів розпилив невідому речовину, через яку у присутніх виникло печіння і подразнення обличчя та шкіри, 13 учнів госпіталізовані.

Навчальний процес після провітрювання приміщення продовжився.

Поліція встановила, що розпилив газ учень 8-го класу.

Попередня кваліфікація події - ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Стаття передбачає відповідальність від штрафу до 5-річного обмеження свободи.

Як повідомляли Українські Новини, 8 учнів були госпіталізовані через розпилення невідомої речовини в ПТУ в Острозі Рівненської області.