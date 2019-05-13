підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
13 травня 2019, понеділок, 20:28 22
Життя 2019-05-13T21:30:01+03:00
Українські Новини
Померла відома американська співачка і актриса Доріс Дей

Померла відома американська співачка і актриса Доріс Дей

Американська акторка і співачка Доріс Дей, яку вважали однією з найбільших зірок за всю історію Голлівуду, померла у віці 97 років.

Вона пішла з життя у своєму будинку в штаті Каліфорнія в понеділок, 13 травня, в оточенні кількох близьких друзів, повідомив її фонд захисту тварин, пише "ВВС-Україна".

Акторка "перебувала в доброму здоров'ї для свого віку, поки нещодавно не захворіла на пневмонію", йдеться в повідомленні.

За свою кар'єру в шоу-бізнесі Дей знялася в більш ніж 30 фільмах, зокрема "Джейн-катастрофа" та "Інтимна розмова", і записала понад 650 пісень.

Доріс Дей була номінована на "Оскар", отримала премію "Золотий глобус", а також "Ґреммі" за визначні досягнення.

Майбутня зірка народилася у 1922 році в Цинциннаті, штат Огайо, в родині нащадків німецьких іммігрантів у США.

Вона рано захопилася танцями і вже у 1930-х роках виступала у складі танцювального дуету.

Але в 1937 році через травму після автомобільної аварії про танці довелося забути. Доріс почала брати уроки співу і вже незабаром виступала на сцені.

Працюючи з оркестром Барні Реппа, близько 1940-го року співачка взяла собі сценічний псевдонім Дей - за назвою першої пісні, яку вона виконала з оркестром, "Day After Day".

Її керівник вважав, що її прізвище Каппельгофф занадто довге і не запам'ятовується.

У 1945 році вона записала свій відомий хіт "Sentimental Journey".

Популярність на радіо та на концертах привела її в кіно.

Першим фільмом стала стрічка "Кохання на широких морях", де вона зіграла головну роль.

Успіх їй принесли фільми "Джейн-катастрофа" (Calamity Jane) 1953 року та "Інтимна розмова" (Pillow Talk) 1959-го.

У 1956 році вона записала знаменитий хіт "Que Sera, Sera", що вперше пролунав у фільмі Альфреда Хічкока "Людина, яка знала надто багато".

Її екранне партнерство з актором Роком Хадсоном вважалося найкасовішим у 1950-ті та 1960-ті роки.

Доріс Дей так і не отримала "Оскар", хоча у 1960 році номінувалася за роль у фільмі "Інтимна розмова".

Серед її нагород - Президентська медаль свободи, яку вона отримала у 2004 році, а також нагорода "Ґреммі" за визначні досягнення у 2008 році.

Більше новин про: Актриса смерть актора Доріс Дей

Архів
Новини
Вчені знайшли дієту, здатну вберегти від ранньої смерті 21:16
Від лате краще відмовитися: Супрун розповіла про шкоду і користь кави 20:59
У шкільному туалеті під Житомиром розпорошили газ: 13 учнів госпіталізовано 20:47
Доріс Дей. Скріншот відео Dayniac4324
Померла відома американська співачка і актриса Доріс Дей 20:28
Ціни на автогаз в Україні підскочили 20:15
більше новин
Зеленському присудили максимальний штраф за демонстрацію виборчого бюлетеня 15:19
Новинський привітав українок з православним жіночим святом 13:28
Затоплені Позняки. Фото: dtp.kiev
У Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро 17:20
Вночі спалили автомобіль головного редактора ТВі Володимира Єгорова 10:52
Суд скасував арешт на майно китайської CNBM. Прокуратура не надала докази 10:12
більше новин
Сьогодні Зеленського судитимуть за порушення щодо ведення передвиборчої агітації 08:27
Зеленському присудили максимальний штраф за демонстрацію виборчого бюлетеня 15:19
Краби викинулися на берег. Фото: Facebook/Дмитро Ревун
Під Одесою на берег моря викинуло десятки крабів 19:52
Дружина принца Гаррі відзначає перший День матері: опубліковано нове фото первістка Маркл 18:42
Фото дня: у Парижі відбулася "кривава" акція проти вимирання тварин 19:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok