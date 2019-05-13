Померла відома американська співачка і актриса Доріс Дей

Американська акторка і співачка Доріс Дей, яку вважали однією з найбільших зірок за всю історію Голлівуду, померла у віці 97 років.\r\nВона пішла з життя у своєму будинку в штаті Каліфорнія в понеділок, 13 травня, в оточенні кількох близьких друзів, повідомив її фонд захисту тварин, пише "ВВС-Україна".\r\nАкторка "перебувала в доброму здоров'ї для свого віку, поки нещодавно не захворіла на пневмонію", йдеться в повідомленні.\r\nЗа свою кар'єру в шоу-бізнесі Дей знялася в більш ніж 30 фільмах, зокрема "Джейн-катастрофа" та "Інтимна розмова", і записала понад 650 пісень.\r\nДоріс Дей була номінована на "Оскар", отримала премію "Золотий глобус", а також "Ґреммі" за визначні досягнення.\r\nМайбутня зірка народилася у 1922 році в Цинциннаті, штат Огайо, в родині нащадків німецьких іммігрантів у США.\r\nВона рано захопилася танцями і вже у 1930-х роках виступала у складі танцювального дуету.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=JvQ4a08Yqfg" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nАле в 1937 році через травму після автомобільної аварії про танці довелося забути. Доріс почала брати уроки співу і вже незабаром виступала на сцені.\r\nПрацюючи з оркестром Барні Реппа, близько 1940-го року співачка взяла собі сценічний псевдонім Дей - за назвою першої пісні, яку вона виконала з оркестром, "Day After Day".\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=AqFfe6Y97Yc" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЇї керівник вважав, що її прізвище Каппельгофф занадто довге і не запам'ятовується.\r\nУ 1945 році вона записала свій відомий хіт "Sentimental Journey".\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=PUw125JMVFI" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nПопулярність на радіо та на концертах привела її в кіно.\r\nПершим фільмом стала стрічка "Кохання на широких морях", де вона зіграла головну роль.\r\nУспіх їй принесли фільми "Джейн-катастрофа" (Calamity Jane) 1953 року та "Інтимна розмова" (Pillow Talk) 1959-го.\r\nУ 1956 році вона записала знаменитий хіт "Que Sera, Sera", що вперше пролунав у фільмі Альфреда Хічкока "Людина, яка знала надто багато".\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=xZbKHDPPrrc" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЇї екранне партнерство з актором Роком Хадсоном вважалося найкасовішим у 1950-ті та 1960-ті роки.\r\nДоріс Дей так і не отримала "Оскар", хоча у 1960 році номінувалася за роль у фільмі "Інтимна розмова".\r\nСеред її нагород - Президентська медаль свободи, яку вона отримала у 2004 році, а також нагорода "Ґреммі" за визначні досягнення у 2008 році.