Померла відома американська співачка і актриса Доріс Дей

Американська акторка і співачка Доріс Дей, яку вважали однією з найбільших зірок за всю історію Голлівуду, померла у віці 97 років.

Вона пішла з життя у своєму будинку в штаті Каліфорнія в понеділок, 13 травня, в оточенні кількох близьких друзів, повідомив її фонд захисту тварин, пише "ВВС-Україна".

Акторка "перебувала в доброму здоров'ї для свого віку, поки нещодавно не захворіла на пневмонію", йдеться в повідомленні.

За свою кар'єру в шоу-бізнесі Дей знялася в більш ніж 30 фільмах, зокрема "Джейн-катастрофа" та "Інтимна розмова", і записала понад 650 пісень.

Доріс Дей була номінована на "Оскар", отримала премію "Золотий глобус", а також "Ґреммі" за визначні досягнення.

Майбутня зірка народилася у 1922 році в Цинциннаті, штат Огайо, в родині нащадків німецьких іммігрантів у США.

Вона рано захопилася танцями і вже у 1930-х роках виступала у складі танцювального дуету.

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Але в 1937 році через травму після автомобільної аварії про танці довелося забути. Доріс почала брати уроки співу і вже незабаром виступала на сцені.

Працюючи з оркестром Барні Реппа, близько 1940-го року співачка взяла собі сценічний псевдонім Дей - за назвою першої пісні, яку вона виконала з оркестром, "Day After Day".

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Її керівник вважав, що її прізвище Каппельгофф занадто довге і не запам'ятовується.

У 1945 році вона записала свій відомий хіт "Sentimental Journey".

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Популярність на радіо та на концертах привела її в кіно.

Першим фільмом стала стрічка "Кохання на широких морях", де вона зіграла головну роль.

Успіх їй принесли фільми "Джейн-катастрофа" (Calamity Jane) 1953 року та "Інтимна розмова" (Pillow Talk) 1959-го.

У 1956 році вона записала знаменитий хіт "Que Sera, Sera", що вперше пролунав у фільмі Альфреда Хічкока "Людина, яка знала надто багато".

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Її екранне партнерство з актором Роком Хадсоном вважалося найкасовішим у 1950-ті та 1960-ті роки.

Доріс Дей так і не отримала "Оскар", хоча у 1960 році номінувалася за роль у фільмі "Інтимна розмова".

Серед її нагород - Президентська медаль свободи, яку вона отримала у 2004 році, а також нагорода "Ґреммі" за визначні досягнення у 2008 році.