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13 травня 2019, понеділок, 19:42 24
Верховна Рада і партії 2019-05-13T21:45:02+03:00
Українські Новини
У Бойка нагадали Клімкіну, що Україна не може вийти з Мінських угод

У Бойка нагадали Клімкіну, що Україна не може вийти з Мінських угод

Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua
Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua

Представники політичного об'єднання "Опозиційна платформа - За життя", коментуючи заяви міністра закордонних справ Павла Клімкіна, пояснили, що Україна не може відмовитися від дотримання Мінських угод, так як вони закріплені резолюцією Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) №S/RES/2202 від 17 лютого 2015 року.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

Збанкрутілий режим стає загрозою для безпеки України та всього європейського континенту. В останні дні своєї роботи влада, що програла, знову намагається шантажувати світове співтовариство черговим витком кровопролиття на сході України. Заяви міністра закордонних справ Павла Клімкіна про готовність України відмовитися від дотримання Мінських угод – це небезпечна політична провокація, спрямована на ескалацію бойових дій і зрив усіх зусиль з мирного врегулювання.

Перехід представників режиму на мову ультиматумів і погроз ще раз доводить, що мирне врегулювання ніколи не було справжньою метою цієї влади. Всі 5 років вона ухилялася від реального дотримання Мінських угод і використовувала ситуацію на Донбасі для особистого збагачення, переслідування політичних опонентів і шантажу зовнішньополітичних партнерів України.

"Опозиційна платформа - За життя" нагадує войовничим політичним авантюристам, що Мінські угоди закріплені Резолюцією Ради Безпеки ООН №S/RES/2202 від 17 лютого 2015 року. Тому авторам подібних політичних рішень буде гарантована кримінальна відповідальність.

Ми наполягаємо на неухильному дотриманні Мінських угод, невідкладному початку прямих переговорів з усіма сторонами конфлікту та активізації "нормандського" переговорного формату.

Україні потрібна відповідальна влада, яка забезпечить мир у країні, захистить життя, права та інтереси українських громадян!

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