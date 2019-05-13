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13 травня 2019, понеділок, 19:15 36
Силові структури 2019-05-13T21:45:02+03:00
Українські Новини
Двоє росіян втекли з РФ і попросили притулку в Україні

Двоє росіян втекли з РФ і попросили притулку в Україні

Державна прикордонна служба заявляє, що подружжя громадян Росії попросило політичного притулку в Україні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби, передають Українські Новини.

"Прикордонники затримали двох осіб, які намагалися потрапити в Україну поза пунктом пропуску. Затримані відразу повідомили, що вони є подружжям і, минаючи російські пункти пропуску, втікають із Росії через їх переслідування в РФ з метою отримання політичного притулку в Україні", - сказано в ньому.

В ході бесіди чоловік розповів, що понад десять років займався прибутковим бізнесом, а саме - продажем автомобілів, через що зазнавав постійного тиску і примусу платити данину від начальника одного з районних управлінь МВС в Москві.

У 2010 році він був змушений закрити свій бізнес через постійні погрози і створення штучних перешкод від представників влади.

Також росіянин розповів, що згодом він створив свою інтернет-сторінку, на якій, в основному, висловлював невдоволення чинною владою РФ, негативно висловлювався щодо анексії Криму і дій РФ на міжнародній арені й рекламував інших російських опозиційних блогерів.

Через це на адресу росіянина і членів його сім'ї стали надходити погрози з вимогою видалити опубліковані матеріали.

У зв'язку з цим вони вирішили разом із дружиною незаконним чином потрапити на територію України і попросити політичного притулку.

З їхніх слів, таке рішення вони прийняли через дотримання і забезпечення в Україні фундаментальних прав і свобод людини.

Як повідомляли Українські Новини, 11 квітня Держприкордонслужба заявила, що 2 співробітника органів внутрішніх справ Росії попросили політичного притулку в Україні.

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