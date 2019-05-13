Закон передбачає введення ринку електроенергії з 1 липня, - Гройсман

За інформацією прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Міністерство енергетики та вугільної промисловості напрацьовує нормативну базу для запуску нового ринку.

Про це він повідомив в інтерв'ю інформагентству "Інтерфакс-Україна".

"Закон про ринок електроенергії був напрацьований разом з нашими міжнародними партнерами. Він прийнятий парламентом і передбачає введення ринку електроенергії з 1 липня у відповідності з усіма міжнародними стандартами. Тому зараз на виконання закону Міненерго напрацьовує нормативну базу для його впровадження", - заявив Гройсман.

Прем'єр-міністр вважає, що при введенні нового ринку електроенергії має бути враховано соціальний аспект.

"Для мене дуже важливо, щоб будь-які новації не призвели до підвищення цін на електроенергію для людей", - наголосив він.

Як повідомлялося, на липень 2019 року в Україні намічений запуск нової моделі оптового ринку е/е на виконання закону "Про ринок е/е", прийнятого у квітні 2017 року. Передбачається перехід від роботи з моделі "єдиного покупця" до повномасштабного конкурентного ринку, який передбачає двосторонні договори між виробниками і великими споживачами, впровадження балансуючого ринку, ринку "на добу вперед" і внутрішньодобового ринку.

Закон "Про ринок електричної енергії" імплементує норми Третього енергопакету ЄС.

Для населення тарифи на електроенергію не зростуть. З метою збереження прийнятних для населення тарифів компенсацію різниці між ринковою і регульованою цінами електроенергії для побутових споживачів будуть проводити за рахунок прибутку "Енергоатому".