Закон передбачає введення ринку електроенергії з 1 липня, - Гройсман

За інформацією прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Міністерство енергетики та вугільної промисловості напрацьовує нормативну базу для запуску нового ринку.\r\nПро це він повідомив в інтерв'ю інформагентству "Інтерфакс-Україна".\r\n"Закон про ринок електроенергії був напрацьований разом з нашими міжнародними партнерами. Він прийнятий парламентом і передбачає введення ринку електроенергії з 1 липня у відповідності з усіма міжнародними стандартами. Тому зараз на виконання закону Міненерго напрацьовує нормативну базу для його впровадження", - заявив Гройсман.\r\nПрем'єр-міністр вважає, що при введенні нового ринку електроенергії має бути враховано соціальний аспект.\r\n"Для мене дуже важливо, щоб будь-які новації не призвели до підвищення цін на електроенергію для людей", - наголосив він.\r\nЯк повідомлялося, на липень 2019 року в Україні намічений запуск нової моделі оптового ринку е\/е на виконання закону "Про ринок е\/е", прийнятого у квітні 2017 року. Передбачається перехід від роботи з моделі "єдиного покупця" до повномасштабного конкурентного ринку, який передбачає двосторонні договори між виробниками і великими споживачами, впровадження балансуючого ринку, ринку "на добу вперед" і внутрішньодобового ринку.\r\nЗакон "Про ринок електричної енергії" імплементує норми Третього енергопакету ЄС.\r\nДля населення тарифи на електроенергію не зростуть. З метою збереження прийнятних для населення тарифів компенсацію різниці між ринковою і регульованою цінами електроенергії для побутових споживачів будуть проводити за рахунок прибутку "Енергоатому".