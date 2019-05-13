Україна видала Італії молдаванина, заочно засудженого за вбивство

Україна видала Італії громадянина Молдови, заочно засудженого за вбивство італійського адвоката Антоніо Колачоппо.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Чернівецької області, передають Українські Новини.

"Прокуратура Чернівецької області за запитом компетентних органів Італійської Республіки, забезпечила виконання вимог Кримінального процесуального кодексу України та міжнародних угод про екстрадицію громадянина Республіки Молдова", - сказано в ньому.

Вказаний громадянин розшукувався правоохоронними органами Італії з метою арешту для виконання рішення суду від 7 березня 2003 року.

Цим рішенням суду молдаванин засуджений до 30 років позбавлення волі за співучасть у вбивстві італійського адвоката.

Злочинець був затриманий українськими прикордонниками 12 січня поточного року в пункті пропуску "Мамалига" Чернівецької області.

Відомий італійський адвокат Колачоппо був убитий в 1999 році.

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