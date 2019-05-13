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13 травня 2019, понеділок, 18:01 13
Судова влада 2019-05-13T19:00:02+03:00
Українські Новини
Україна видала Італії молдаванина, заочно засудженого за вбивство

Україна видала Італії молдаванина, заочно засудженого за вбивство

Україна видала Італії громадянина Молдови, заочно засудженого за вбивство італійського адвоката Антоніо Колачоппо.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Чернівецької області, передають Українські Новини.

"Прокуратура Чернівецької області за запитом компетентних органів Італійської Республіки, забезпечила виконання вимог Кримінального процесуального кодексу України та міжнародних угод про екстрадицію громадянина Республіки Молдова", - сказано в ньому.

Вказаний громадянин розшукувався правоохоронними органами Італії з метою арешту для виконання рішення суду від 7 березня 2003 року.

Цим рішенням суду молдаванин засуджений до 30 років позбавлення волі за співучасть у вбивстві італійського адвоката.

Злочинець був затриманий українськими прикордонниками 12 січня поточного року в пункті пропуску "Мамалига" Чернівецької області.

Відомий італійський адвокат Колачоппо був убитий в 1999 році.

Злочинці викрали у юриста 200 тис. євро.

Як повідомляли Українські Новини, Україна просить США видати бійця ММА, підозрюваного у вбивстві відомого журналіста.

Також суд випустив з в'язниці і дав українське громадянство російському банкірові, якого шукає РФ

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