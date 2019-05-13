Україна видала Італії молдаванина, заочно засудженого за вбивство

Україна видала Італії громадянина Молдови, заочно засудженого за вбивство італійського адвоката Антоніо Колачоппо.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Чернівецької області, передають Українські Новини.\r\n"Прокуратура Чернівецької області за запитом компетентних органів Італійської Республіки, забезпечила виконання вимог Кримінального процесуального кодексу України та міжнародних угод про екстрадицію громадянина Республіки Молдова", - сказано в ньому.\r\nВказаний громадянин розшукувався правоохоронними органами Італії з метою арешту для виконання рішення суду від 7 березня 2003 року.\r\nЦим рішенням суду молдаванин засуджений до 30 років позбавлення волі за співучасть у вбивстві італійського адвоката.\r\nЗлочинець був затриманий українськими прикордонниками 12 січня поточного року в пункті пропуску "Мамалига" Чернівецької області.\r\nВідомий італійський адвокат Колачоппо був убитий в 1999 році.\r\nЗлочинці викрали у юриста 200 тис. євро.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна просить США видати бійця ММА, підозрюваного у вбивстві відомого журналіста.\r\nТакож суд випустив з в'язниці і дав українське громадянство російському банкірові, якого шукає РФ