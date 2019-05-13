Порошенко шукає можливість повернути команду Дмитра Вовка до НКРЕКП, – Землянський

Колишній начальник Управління по зв'язках з громадськістю Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України", незалежний експерт з питань енергетики Валентин Землянський вважає, що Президент України Петро Порошенко шукає можливість повернути команду Дмитра Вовка до складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"А Петро Олексійович (Порошенко) молодець. Поки всі чекають посадок Зеленського, прекрасний Президент садить проліски. Слідом за суддями та військовими зайнявся і енергетикою. Кажуть, що Банкова активно шукає варіанти повернення команди Діми Вовка до НКРЕКП. Зокрема, Вікторії Морозової, яка активно плюсовала Дюссельдорфи та Роттердами.

А в комплексі з кандидатурою в прем'єри зухвалого реформатора (Андрія) Коболєва, яку анонсовав Ігор Валерійович (Коломойський), продюсер міні-серіалу "Думай-те" та фахівець зі злиття державного і приватного капіталу на побутовій основі, так й взагалі "картина маслом". Загалом "Перезавантаження, так перезавантаження", - написав Землянський.

Нагадаємо, 30 травня 2018 року Порошенко звільнив голову НКРЕКП Дмитра Вовка в рамках ротації.

У березні 2017 року Порошенко затвердив план ротації всього складу НКРЕКП. До голови та членів комісії, які перебувають на посаді за станом на дату набрання чинності цього закону, Президент застосовав ротацію, згідно з якою члени НКРЕКП підлягають звільненню в наступні строки: 2 члени - не пізніше 6 місяців з дати набуття чинності закону (Юрій Голляк та Володимир Євдокимов); 2 члени - не пізніше 12 місяців (Вікторія Морозова та Борис Циганенко); 2 члени - не пізніше 18 місяців (голова НКРЭКУ Дмитро Вовк та Руслан Машляківський).

У кінці травня 2017 року Порошенко звільнив Голляка та Євдокимова з посади членів НКРЕКП, 27 листопада - Циганенка, 13 грудня - Морозову.

Як повідомляли Українські Новини, 8 травня, відповідаючи на питання про те, хто з членів старої системи влади, на його думку, добре виконав свою роботу, бізнесмен Ігор Коломойський похвалив менеджмент "Нафтогазу України".