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13 травня 2019, понеділок, 16:50 242
Вибори 2019-05-13T21:15:04+03:00
Українські Новини
При зниженні прохідного бар'єру до парламенту потраплять 8-9 партій, – Карасьов

При зниженні прохідного бар'єру до парламенту потраплять 8-9 партій, – Карасьов

Вадим Карасьов. Фото: Українське Фото
Вадим Карасьов. Фото: Українське Фото

Політолог Вадим Карасьов вважає, що до українського парламенту наступного скликання можуть пройти 8-9 політичних партій, якщо буде знижений виборчий бар'єр до 3%.

Про це він заявив в ефірі телевізійного каналу "112 Україна".

На його думку, основна боротьба буде в так званому центральному полі, де дуже високі шанси на прохід до Верховної Ради України у багатьох партій.

"На електоральному полі, де "Опозиційна платформа" та "Опозиційний блок", де Медведчук-Бойко та Новинський-Мураєв, іншим партіям буде важко зайняти місце. А ось від Зеленського та його політичної сили в центральному електоральному полі виборець буде дрейфувати", - сказав політолог.

За його словами, саме в цьому електоральному полі мають шанси на прохід до Ради майбутня партія Святослава Вакарчука, а також "Батьківщина", "Соціальна справедливість" Алли Шлапак, "Самопоміч", "Слуга народу", "Громадянська позиція", "Укроп", "Радикальна партія", та, можливо, "Удар" Віталія Кличка.

Експерт зазначив, що, якщо до Ради пройде багато партій, роль спікера (голови Верховної Ради України) у політичному житті країни різко зросте.

"У нас фактично буде другий Президент – голова Верховної Ради, тому що, коли багато фракцій, зростає роль спікера, який може ними маніпулювати, грати й так далі. Це гра парламентська, і спікер буде домовляється з усіма фракціями. У нас за Конституцією у випадку, якщо щось трапиться із Президентом, саме спікер виконує обов'язки Президента. Важливо буде, хто з трійки – Президент, спікер і прем'єр-міністр, хто з них буде більш здатний доволятися, тому що гравців багато і з ними домовлятися доведеться", - констатував Карасьов.

Також він зазначив, що на даний момент у суспільстві є запит на молодих політиків у віці від 25 до 40 років.

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