При зниженні прохідного бар'єру до парламенту потраплять 8-9 партій, – Карасьов

Політолог Вадим Карасьов вважає, що до українського парламенту наступного скликання можуть пройти 8-9 політичних партій, якщо буде знижений виборчий бар'єр до 3%.

Про це він заявив в ефірі телевізійного каналу "112 Україна".

На його думку, основна боротьба буде в так званому центральному полі, де дуже високі шанси на прохід до Верховної Ради України у багатьох партій.

"На електоральному полі, де "Опозиційна платформа" та "Опозиційний блок", де Медведчук-Бойко та Новинський-Мураєв, іншим партіям буде важко зайняти місце. А ось від Зеленського та його політичної сили в центральному електоральному полі виборець буде дрейфувати", - сказав політолог.

За його словами, саме в цьому електоральному полі мають шанси на прохід до Ради майбутня партія Святослава Вакарчука, а також "Батьківщина", "Соціальна справедливість" Алли Шлапак, "Самопоміч", "Слуга народу", "Громадянська позиція", "Укроп", "Радикальна партія", та, можливо, "Удар" Віталія Кличка.

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Експерт зазначив, що, якщо до Ради пройде багато партій, роль спікера (голови Верховної Ради України) у політичному житті країни різко зросте.

"У нас фактично буде другий Президент – голова Верховної Ради, тому що, коли багато фракцій, зростає роль спікера, який може ними маніпулювати, грати й так далі. Це гра парламентська, і спікер буде домовляється з усіма фракціями. У нас за Конституцією у випадку, якщо щось трапиться із Президентом, саме спікер виконує обов'язки Президента. Важливо буде, хто з трійки – Президент, спікер і прем'єр-міністр, хто з них буде більш здатний доволятися, тому що гравців багато і з ними домовлятися доведеться", - констатував Карасьов.

Також він зазначив, що на даний момент у суспільстві є запит на молодих політиків у віці від 25 до 40 років.