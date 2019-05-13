Клімкін погрожує Заходу виходом України з Мінських угод

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив у Брюсселі (Бельгія), що Україна готується відмовитися від дотримання Мінських угод у тому випадку, якщо Німеччина, Франція та інші держави доб'ються зняття санкційного тиску з Російської Федерації (РФ) у Раді Європи.

Про це повідомило інтернет-видання "Європейська правда".

Клімкін зазначив, що на зустрічах 12 травня (у неділю ввечері) та сьогодні, 13 травня, він вже повідомив про це колегам-міністрам з європейських держав.

"Якщо ви підете (на зняття санкційного тиску), як хочуть декілька країн, я того ж дня вийду і скажу, що "Мінська" у нас тепер немає, і його вбила не лише Росія, його вбили також ви", - сказав міністр.

Відповідаючи на питання "Європейської правди", Клімкін зазначив, що незважаючи на відсутність прямого зв'язку між "Мінськом" і санкційних тиском на РФ у Раді Європи, Україна має підстави для такого кроку. "Якщо зараз, після того, як Росія почала видавати паспорти (мешканцям непідконтрольної українській владі території Донбасу), ви підете на кроки назустріч Росії - тоді тотально руйнується взагалі всю логіка того, що ми досі робили", - пояснив він.

Як повідомляла "Європейська правда", головним лобістом зняття санкційного тиску є Німеччина, яку підтримують французи і декілька інших держав. Клімкін підтвердив, що сконцентрувався на переговорах з ними.

"Німці це почули, і французи це почули, і голландці. Погодилися? Запитайте у них. Але з німецьким міністром ми окремо дуже довго це обговорювали сьогодні", - підсумував міністр.