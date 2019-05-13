Імпорт тканин для армії блокують не тільки митниця, але і СБУ з Генпрокуратурою, – звернення до ДБР ТОВ "Вултекс-С"

Імпорт тканин для армії блокують не тільки митниця, але і СБУ з Генпрокуратурою, – звернення до ДБР ТОВ "Вулте

Сумська митниця, Служба безпеки і Генпрокуратура блокують роботу імпортерів, які ввозять в тому числі і тканини для потреб української армії, на підставі кримінальних виробництв, що не мають відношення до цього бізнесу, ні до цього регіону. Про це "Українським новинам" стало відомо з тексту заяви компанії-імпортера в територіальне управління Державного бюро розслідувань в Полтаві.

Заяву в ГБР подав заступник директора ТОВ "Вултекс-З" Євген Овсієнко.

Згідно з документом, на початку березня 2019 виконуючий обов'язки начальника Сумської митниці ДФС Щуцький Олександр повідомив Овсієнко про "нові правила".

"Якщо раніше ми платили з 1 машини близько 600-700 тис. грн. мит і податків, то за новими "правилами" нам "запропонували" платити 400 тис. грн. у бюджет і 12 тис. доларів хабара", - наголошується в документі. Незгода компанії з таким підходом призвело до блокування митних процедур. Раніше повідомлялося, що близько 30% тканин в заблокованих постачаннях повинні піти на потрібні збройних сил.

"З незаконного вказівкою Щуцького А. Р. з березня 2019 почали виноситися рішення про коригування митної вартості, необґрунтовано завищується вартість розмитнення. ... після отриманого відмови наші вантажівки почали оглядати, вивантажуючи 100% їх змісту. ... За 2 тижні оглянули всього 4 автомобіля, але порушень митного законодавства не виявлено", - зазначає Овсієнко в обігу в ГБР.

Також зазначається, що після цього доручення про огляд машин давало і СБУ. ТОВ "ВУЛТЕКС-З" отримала можливість ознайомитися з дорученням і встановило, що воно стосується кримінального провадження №42016000000002786.

"Перевіривши дані, наявні у відкритому доступі в Єдиному реєстрі судових рішень, ми виявили, що кримінальне провадження щодо неправомірних дій посадових осіб митних органів Миколаївської митниці ДФС при здійсненні митних оформлень імпорту нафтопродуктів", - зазначив Овсієнко.

Також він додає, що компанії стало відомо про наявність листа одного з прокурорів Генпрокуратури на адресу Щуцького, яким той вказує не проводити митне оформлення товарів, які декларуються ТОВ "Вултекс-С".

"Зазначені факти дають підстави стверджувати про наявність безпідставного тиску правоохоронних органів на здійснення законної господарської діяльності ТОВ "ВУЛТЕКС-С". Дії посадових осіб явно виходять за межі наданих їм повноважень чинним законодавством", - наголошується у зверненні.

Компанія просить ДБР притягнути до відповідальності посадових осіб ДФС, СБУ і Генпрокуратури, дії яких стали причиною затримки імпорту. Обсяг вже понесених збитків оцінюється в 1 млн грн.

Аналогічна скарга подана також Генеральному прокурору Юрію Луценку.

Також з вимогою розібратися в ситуації були направлені запити в ГБР і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру від народного депутата.