Імпорт тканин для армії блокують не тільки митниця, але і СБУ з Генпрокуратурою, – звернення до ДБР ТОВ "Вултекс-С"

Сумська митниця, Служба безпеки і Генпрокуратура блокують роботу імпортерів, які ввозять в тому числі і тканини для потреб української армії, на підставі кримінальних виробництв, що не мають відношення до цього бізнесу, ні до цього регіону. Про це "Українським новинам" стало відомо з тексту заяви компанії-імпортера в територіальне управління Державного бюро розслідувань в Полтаві.\r\nЗаяву в ГБР подав заступник директора ТОВ "Вултекс-З" Євген Овсієнко.\r\nЗгідно з документом, на початку березня 2019 виконуючий обов'язки начальника Сумської митниці ДФС Щуцький Олександр повідомив Овсієнко про "нові правила".\r\n"Якщо раніше ми платили з 1 машини близько 600-700 тис. грн. мит і податків, то за новими "правилами" нам "запропонували" платити 400 тис. грн. у бюджет і 12 тис. доларів хабара", - наголошується в документі. Незгода компанії з таким підходом призвело до блокування митних процедур. Раніше повідомлялося, що близько 30% тканин в заблокованих постачаннях повинні піти на потрібні збройних сил.\r\n"З незаконного вказівкою Щуцького А. Р. з березня 2019 почали виноситися рішення про коригування митної вартості, необґрунтовано завищується вартість розмитнення. ... після отриманого відмови наші вантажівки почали оглядати, вивантажуючи 100% їх змісту. ... За 2 тижні оглянули всього 4 автомобіля, але порушень митного законодавства не виявлено", - зазначає Овсієнко в обігу в ГБР.\r\nТакож зазначається, що після цього доручення про огляд машин давало і СБУ. ТОВ "ВУЛТЕКС-З" отримала можливість ознайомитися з дорученням і встановило, що воно стосується кримінального провадження №42016000000002786.\r\n\r\n"Перевіривши дані, наявні у відкритому доступі в Єдиному реєстрі судових рішень, ми виявили, що кримінальне провадження щодо неправомірних дій посадових осіб митних органів Миколаївської митниці ДФС при здійсненні митних оформлень імпорту нафтопродуктів", - зазначив Овсієнко.\r\nТакож він додає, що компанії стало відомо про наявність листа одного з прокурорів Генпрокуратури на адресу Щуцького, яким той вказує не проводити митне оформлення товарів, які декларуються ТОВ "Вултекс-С".\r\n\r\n\r\n"Зазначені факти дають підстави стверджувати про наявність безпідставного тиску правоохоронних органів на здійснення законної господарської діяльності ТОВ "ВУЛТЕКС-С". Дії посадових осіб явно виходять за межі наданих їм повноважень чинним законодавством", - наголошується у зверненні.\r\nКомпанія просить ДБР притягнути до відповідальності посадових осіб ДФС, СБУ і Генпрокуратури, дії яких стали причиною затримки імпорту. Обсяг вже понесених збитків оцінюється в 1 млн грн.\r\nАналогічна скарга подана також Генеральному прокурору Юрію Луценку.\r\nТакож з вимогою розібратися в ситуації були направлені запити в ГБР і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру від народного депутата.