«Фармак» першою серед українських фармкомпаній приєдналася до Мережі Глобального Договору ініціативи ООН

Великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" стала першою вітчизняною фармацевтичною компанією, яка приєдналася до Мережі Глобального Договору ініціативи ООН.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

У повідомленні наголошується, що приєднання до глобальної мережі означає, що політика сталого розвитку «Фармака» співзвучна з принципами Глобального Договору ініціативи ООН.

Мережа Глобального Договору в Україні є офіційним представником глобальної мережі UN Global Compact - ініціативи ООН, яка поєднує ООН і компанії з усього світу.

«Будучи лідером і флагманом української фармацевтики, ми повинні йти в ногу зі світовими практиками, а іноді і випереджати їх. Тому, думаючи масштабно і глобально, ми йдемо шляхом європейського розвитку. Приєднання до мережі Глобального Договору ініціативи ООН поряд з такими світовими фармкомпаніями, як Bilim Pharmaceuticals, Hikma Pharmaceuticals Plc, Ferring Pharmaceuticals, відкриває нам нові горизонти в галузі сталого розвитку та вирішення глобальних проблем", - зазначив виконавчий директор фірми «Фармак» Володимир Костюк.

За його словами, "Фармак" виготовляє сучасні, якісні та доступні лікарські засоби для України і більш ніж 20 країн світу і сповідує принципи, які покладені в основу глобальної мережі.

"Компанія як зразок галузі забезпечує всі права працівників і надає гідні умови праці, постійно підвищуючи заробітну плату. Ми ведемо прозорий бізнес і щорічно публікуємо фінансову звітність за вимогами МСФЗ. Компанія чітко дотримується всіх екологічних нормативів і зменшує вплив на навколишнє середовище, розширюючи виробництво. Приєднання до мережі Глобального Договору ініціативи ООН на високому міжнародному рівні доводить відповідальність компанії "Фармак" і правильність обраного напрямку», - прокоментував Костюк.

За словами голови правління Глобального договору ООН в Україні Тетяни Сахарук, зараз у всьому світі йде тенденція приєднання фармацевтичних компаній до світового руху соціально відповідальних компаній - Мережі Глобального договору ООН.

""Фармак" є першою в Україні фармацевтичною компанією, яка приєдналася до ГД ООН. Вже запланована низка спільних заходів, спрямованих на просування Цілей сталого розвитку в Україні надалі", - зазначила вона.

Згідно з повідомленням, глобальний договір є ініціативою, спрямованою на сприяння соціальній відповідальності бізнесу та підтримку вирішення підприємницькими колами проблем глобалізації та створення більш стабільної та всеохоплюючої економіки.

При цьому сьогодні до Глобального договору приєдналося понад 9 500 компаній і організацій з 162 країн світу.

Десять універсальних принципів Глобального договору включають в себе: принципи прав людини (принцип 1: Комерційні компанії повинні забезпечувати та поважати захист прав людини, проголошених на міжнародному рівні; принцип 2: Комерційні компанії повинні забезпечувати тому, щоб їхня власна діяльність не сприяла порушенню прав людини), принципи праці (принцип 3: Комерційні компанії повинні підтримувати свободу зібрань і дієве визнання права на колективні переговори; принцип 4: Комерційні компанії повинні сприяти викоріненню примусової чи обов'язкової праці; принцип 5: Комерційні компанії повинні сприяти ефективному викоріненню найгірших форм дитячої праці; принцип 6: Комерційні компанії повинні сприяти викоріненню дискримінації щодо зайнятості та працевлаштування). А також екологічні принципи (принцип 7: Комерційні компанії повинні дотримуватися обережних підходів до екологічних проблем; принцип 8: Комерційні компанії повинні ініціювати поширення екологічної відповідальності; принцип 9: Комерційні компанії повинні стимулювати розвиток і розповсюдження екологічно чистих технологій) і антикорупційний принцип (принцип 10: Комерційні компанії повинні протидіяти будь-яким формам корупції , включно із здирництвом).

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшила прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".