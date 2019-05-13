У Генпрокуратурі роботи по будівництву музею "Революції гідності" назвали незаконними

Генеральна прокуратура заявляє, що почалися понеділок, 13 травня, роботи з будівництва Національного музею "Революції гідності" на алеї Героїв Небесної Сотні незаконні.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Повідомляється, що 13 травня, на місці проведення слідчого експерименту на алеї Героїв Небесної Сотні почалися підготовчі будівельні роботи.

У повідомленні прокуратури наголошується, що слідчі і прокурори не надавали дозволу і не погоджували проведення будь-яких будівельних чи підготовчих робіт у цьому місці.

Начальник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк відправив заступнику гендиректора з будівництва музею Оксани Моргун лист з вимогою призупинити будівельні роботи з 13 до 29 травня поточного року, щоб зберегти ландшафт і обстановку на території україни, в тому вигляді, в якому вони були у момент подій 2014 року.

В даний момент на території земельних ділянок, де планується проведення будівельних робіт, тривають слідчі експерименти по справах про вбивства і поранення учасників акцій протесту у період з 18 по 20 лютого 2014 року.

У повідомленні наголошується, що проведення будівельних робіт призведе до зміни в ландшафті і обстановці на відповідній місцевості і перешкодить слідчих дій, а в окремих випадках унеможливить їх проведення у зв'язку з істотною зміною навколишнього оточення.

Раніше повідомлялося, що ГПУ планує завершити до квітня слідчі експерименти на Інститутській у Києві.

4 липня ГПУ тимчасово заборонила будівництво музею "Революції гідності" на Інститутській в Києві і почала слідчі експерименти на вул. Інститутській.