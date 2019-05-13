підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
13 травня 2019, понеділок, 15:49 17
Політика 2019-05-13T18:00:03+03:00
Українські Новини
У Генпрокуратурі роботи по будівництву музею "Революції гідності" назвали незаконними

У Генпрокуратурі роботи по будівництву музею "Революції гідності" назвали незаконними

Генеральна прокуратура заявляє, що почалися понеділок, 13 травня, роботи з будівництва Національного музею "Революції гідності" на алеї Героїв Небесної Сотні незаконні.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Повідомляється, що 13 травня, на місці проведення слідчого експерименту на алеї Героїв Небесної Сотні почалися підготовчі будівельні роботи.

У повідомленні прокуратури наголошується, що слідчі і прокурори не надавали дозволу і не погоджували проведення будь-яких будівельних чи підготовчих робіт у цьому місці.

Начальник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк відправив заступнику гендиректора з будівництва музею Оксани Моргун лист з вимогою призупинити будівельні роботи з 13 до 29 травня поточного року, щоб зберегти ландшафт і обстановку на території україни, в тому вигляді, в якому вони були у момент подій 2014 року.

В даний момент на території земельних ділянок, де планується проведення будівельних робіт, тривають слідчі експерименти по справах про вбивства і поранення учасників акцій протесту у період з 18 по 20 лютого 2014 року.

У повідомленні наголошується, що проведення будівельних робіт призведе до зміни в ландшафті і обстановці на відповідній місцевості і перешкодить слідчих дій, а в окремих випадках унеможливить їх проведення у зв'язку з істотною зміною навколишнього оточення.

Раніше повідомлялося, що ГПУ планує завершити до квітня слідчі експерименти на Інститутській у Києві.

4 липня ГПУ тимчасово заборонила будівництво музею "Революції гідності" на Інститутській в Києві і почала слідчі експерименти на вул. Інститутській.

Більше новин про: Генпрокуратура Слідчий експеримент на Інститутській

Архів
Новини
У Раді запропонували повернути Президенту право призначати голову КМДА 19:01
Закон передбачає введення ринку електроенергії з 1 липня, - Гройсман 18:55
Дональд Туск. Фото: @eucopresident
Порошенко нагородив Президента Євроради Туска орденом Ярослава Мудрого 18:51
Кількість мільйонерів за рік перевалила за п'ять тисяч: найстаршому - майже 100 років 18:27
Наймасштабніший житловий комплекс Ірпеня привітав нових мешканців 18:22 Прес-реліз
більше новин
Новинський привітав українок з православним жіночим святом 13:28
Зеленському присудили максимальний штраф за демонстрацію виборчого бюлетеня 15:19
Затоплені Позняки. Фото: dtp.kiev
У Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро 17:20
Вночі спалили автомобіль головного редактора ТВі Володимира Єгорова 10:52
Суд скасував арешт на майно китайської CNBM. Прокуратура не надала докази 10:12
більше новин
Сьогодні Зеленського судитимуть за порушення щодо ведення передвиборчої агітації 08:27
Краби викинулися на берег. Фото: Facebook/Дмитро Ревун
Під Одесою на берег моря викинуло десятки крабів 19:52
Зеленському присудили максимальний штраф за демонстрацію виборчого бюлетеня 15:19
Дружина принца Гаррі відзначає перший День матері: опубліковано нове фото первістка Маркл 18:42
Фото дня: у Парижі відбулася "кривава" акція проти вимирання тварин 19:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok