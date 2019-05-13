МОЗ скасував вікові обмеження для безкоштовного щеплення від кору

Міністерство охорони здоров'я скасувало вікові обмеження щодо вікової щеплення від кору.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"Дорослі будь-якого віку тепер теж можуть безкоштовно вакцинуватися від кору, паротиту і краснухи вакциною КПК. Також можна вакцинувати дітей у віці від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечна. Такі зміни були внесені Наказом Міністерства охорони здоров'я України №958 від 23 квітня 2019 "Про внесення змін до календаря профілактичних щеплень в Україні", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 25.04.2019 №442 / 33413", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, досі безоплатно вакцинуватися проти кору могли дорослі до 30 років, які контактували з хворими, і люди з груп професійного ризику (медики, освітяни, військові, студенти).

Повідомляється, що вакцинація від кору гарантована всім дорослим, які контактували з хворими (вакцинацію рекомендується зробити протягом 72 годин); не хворіли на кір і не мають підтверджених даних про щеплення в медичній карті; за результатами аналізів на наявність антитіл IgG не мають імунітету проти кору.

Дорослій людині достатньо зробити одну щеплення проти кору для формування імунітету.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році кір захворіли 54 481 чоловік, 16 чоловік померли від ускладнень кору.