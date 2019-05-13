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13 травня 2019, понеділок, 13:57 28
Медицина 2019-05-13T16:00:03+03:00
Українські Новини
МОЗ скасував вікові обмеження для безкоштовного щеплення від кору

МОЗ скасував вікові обмеження для безкоштовного щеплення від кору

Міністерство охорони здоров'я скасувало вікові обмеження щодо вікової щеплення від кору.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"Дорослі будь-якого віку тепер теж можуть безкоштовно вакцинуватися від кору, паротиту і краснухи вакциною КПК. Також можна вакцинувати дітей у віці від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечна. Такі зміни були внесені Наказом Міністерства охорони здоров'я України №958 від 23 квітня 2019 "Про внесення змін до календаря профілактичних щеплень в Україні", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 25.04.2019 №442 / 33413", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, досі безоплатно вакцинуватися проти кору могли дорослі до 30 років, які контактували з хворими, і люди з груп професійного ризику (медики, освітяни, військові, студенти).

Повідомляється, що вакцинація від кору гарантована всім дорослим, які контактували з хворими (вакцинацію рекомендується зробити протягом 72 годин); не хворіли на кір і не мають підтверджених даних про щеплення в медичній карті; за результатами аналізів на наявність антитіл IgG не мають імунітету проти кору.

Дорослій людині достатньо зробити одну щеплення проти кору для формування імунітету.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році кір захворіли 54 481 чоловік, 16 чоловік померли від ускладнень кору.

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