Білецький виказав негативне відношення щодо рішення Кернеса про перейменування у Харкові

Лідер політичної партії "Національний корпус", народний депутат і екс-командир добровольчого полку "Азов" Андрій Білецький різко розкритикував рішення мера Харкова Геннадія Кернеса перейменувати проспект П. Григоренко на проспект Маршала Жукова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Білецького.

На думку лідера націоналістів, таке рішення є українофобним, проросійським і пропагує радянську ідеологію. Також Білецький розкритикував Кернеса як політика і мера Харкова.

Білецький у своєму повідомленні висловлює своє вкрай критичне ставлення і засудження відносно недавнього рішення мера міста Харкова - Геннадія Кернеса перейменувати проспект Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова.

Варто відзначити, що раніше проспект мав кілька назв: вулиця Стадіонна, проспект 60-річчя СРСР, проспект Маршала Жукова. Лише в 2016 році проспект перейменували на честь засновника Української Гельсінкської групи Петра Григоренка. Однак по закінченню двох років мер міста вирішив повернути колишню назву проспекту.

За словами лідера політичної партії "Національний корпус", подібні рішення - це не прості умовності, це лакмус до визначення політичних симпатій Геннадія Кернеса проросійській владі і пропаганда радянської ідеології.

Як доказ своїх висловлювань, народний депутат наводить історичні факти, що стосуються особистостей Генерала Петра Григоренка та Маршала Георгія Жукова. Виходячи з історії, Білецький акцентує увагу на тому, що командування Георгія Жукова будувалося на ідеології перетворення українських фронтових солдатів на "гарматне м'ясо".

Цей факт, на його думку, повинен викликати в українців і політиків крайній осуд особи Маршала і має сприяти якнайшвидшому знеціненню його неоднозначних заслуг, а не вихвалянню, яке висловлює мер міста Харків.

Генерал Петро Григоренко, згідно з історією, не підтримував українофобних поглядів уряду СРСР і ніколи не брав участь у прямому чи непрямому знищенні українських військових і мирних громадян.

За переконаннями Білецького, Григоренко, репресований після війни як противник сталінізму, заслуговує більшої поваги до своєї особистості. Народний депутат запевняє, що спроба Кернеса репресувати Григоренка "на карті Харкова" - це чергове підтвердження його українофобних амбіцій.

Лідер націоналістів звертає увагу на те, що мова йде не про "формальності перейменування" і не "про неоднозначність подій та особистостей Другої Світової війни". За його словами, дана ситуація - це "перший дзвіночок" від поваленого, але ще чинного режиму Петра Порошенка. Андрій Білецький висловлює свою впевненість у тому, що проведені вибори "розв'язали руки" "латентним сепаратистам", які вже намагаються повернути ситуацію в свою сторону і взяти Україну під свій антиукраїнський контроль.

Лідер "Нацкорпусу", звертаючись до "провладних сепаратистів", стверджує, що він особисто і його соратники зроблять все можливе, щоб не допустити ніяких сепаратистських ідей і рішень стосовно України та її громадян.

Також Білецький нагадав українцям про події 2014 року, коли мер Харкова Геннадій Кернес висловлював своє відкрите сприяння у встановленні сепаратистського режиму і створення Харківської Народної Республіки. Лідер націоналістів стверджує, що Кернес у часи Євромайдану, будучи мером Харкова, був одним з організаторів Антимайдана і підвезення тітушок, заявляючи, що "на одного представника Євромайдана знайдеться десятки тисяч антимайданівців".

Як стверджує видання РБК, Кернес і два його охоронця викрали і побили двох учасників Євромайдана - Сергія Ряполова і Олександра Кутяніна. Однак у серпні 2018 р. суддя Київського суду Полтави Андрій Антонов закрив кримінальне провадження по даній справі "через систематичну неявку прокурорів на судові засідання". У ГПУ дане формулювання спростували, назвавши дії судді свавіллям.

Варто згадати ще "кооперативну справу Кернеса-Добкіна", відкрите ГПУ в кінці 2014 р. Мова йшла про незаконне відчуження 900 гектарів землі в Харкові з нанесенням збитків державі більш ніж на 4 млрд грн.

Згідно декларації за 2017 р., де відсутні відомості про доходи членів його сім'ї, зарплата Кернеса за 2017 рік становить 600 тис. грн. Дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав - близько 24 млн грн. Готівкою мер Харкова зберігає 44 млн грн.