Федерація Професійного ММА України встановлює новий стандарт якості проведення турнирів з ММА в країні

10 травня о 19:30 в Києві в ACCO International з успіхом пройшов перший турнір світового стандарту зі змішаних єдиноборств. Організаторами турніру виступила Федерація ММА, а також новий MMA-промоушен "F1GHT K1NGS".

Про це стало відомо з офіційного сайту "F1GHT K1NGS".

Організатори заявляють, що всі 1.100 квитків були розпродані, а зал ACCO INTERNATIONAL був повністю заповнений.

Глядачі змогли насолодитися 13 поєдинками з 26 кращими бійцями України та Європи. Поєдинки супроводжувалися повноцінною шоу-програмою, а відеотрансляція та повтори велися на 500-метровому сучасному екрані.

Для забезпечення максимально прозорого і компетентного підрахунку голосів, під час змагання працювали 8 рефері. Головний рефері — Олександр Букатін зазначив, що в даному турнірі було всього 2 спірних моменти, коли спортсмени висловлювали незгоду з рішенням суддів. Однак, завдяки відкритому діалогу та наданих рефері доказів, спортсмени визнали свій програш і подякували рефері за неупереджене суддівство.

Перед турніром, згідно зі світовими стандартами проведення ММА, бійці пройшли необхідну процедуру зважування та взяли участь у відкритому тренуванні. А також, на турнірі була забезпечена максимальна медична безпека, спортсмени пройшли ретельне медобстеження, здали аналізи на гепатит Б, гепатит C, ВІЛ.

Відзначимо, що найяскравіші бої відбулися за участю наступних спортсменів: німець Том Нойберт, азербайджанець Хазар Рустамов, Арлі Камбіо, Максим Пашков.

Наступним етапом для організаторів буде проведення турніру "F1GHT K1NGS 2" у вересні 2019 р., де візьмуть участь бійці важких вагових категорій, а також переможці першого кола, яким належить бій за право бути в фіналі.

Як відзначають організатори, основна задача серії турнірів "F1GHT K1NGS" — стати відбірковою сіткою для бійців зі всього континенту. Підсумком гран-прі стане виявлення 6 чемпіонів в кожній ваговій категорії. Чемпіони, у свою чергу сформують збірну України з ММА і в наступному сезоні будуть захищати честь країни в рамках турнірів "Україна проти Німеччини", "Україна проти Чехії", "Україна проти Польщі".

Варто відзначити, що раніше організатори висловлювали стурбованість низьким рівнем організації турнірів ММА на території України. Президент Федерація ММА України відзначав слабку систему відбору, контролю, присудження перемог в середовищі ММА в Україні, а також халатне ставлення організаторів турніру, тренерів до здоров'я спортсменів.

Нагадаємо, що Федерація Професійного ММА України була створена у 2018 році, її Президентом виступає майстер спорту міжнародного класу з дзюдо, Чемпіон Європи та колишній член Олімпійської збірної України — Сорока Володимир.

Основне завдання Федерації — регламентувати проведення турнірів по ММА, забезпечити професійне, об'єктивне та неупереджене суддівство, задати високі стандарти медичного супроводу змагань і станом здоров'я ММА-спортсменів.