Найбільший в Європі проект із захисту зерна впроваджено на елеваторах "Укрлендфармінг" Бахматюка

Група компаній "Укрлендфармінг" впровадила обладнання відомого у світі французького виробника обладнання для захисту зерна Sojam на елеваторах ТОВ "Агротермінал Констракшин", потужністю 488 тисяч тонн, та ТОВ "Елеватор-Агро", потужністю 446 тисяч тонн одночасного зберігання зернових в с. Степанівка Сумської області. Реалізація такого проекту стала наймасштабнішою не тільки в Україні, а й Європі.

Sojam є виробником обладнання для захисту зерна на елеваторних комплексах, застосовуючи метод холодної небулізації зерна. Елеватор оснащується спеціальним обладнанням для ультраточного дозування, яке дозволяє рівномірно в потоці наносити на зерно препарат в надзвичайно малій кількості (від 40 мл на 1 тонну зерна) і таким чином забезпечити захист зерна при зберіганні до 12 місяців. Надзвичайно висока точність обладнання та європейська якість препаратів забезпечують повну безпеку як для персоналу підприємства, так і для кінцевого споживача продуктів переробки зерна (борошно, солод, комбікорми, крупи тощо).

Це не перший досвід із встановлення сучасного обладнання захисту зерна на елеваторних потужностях Групи компаній "Укрлендфармінг".

"За три роки ми обладнали вже шість елеваторів сучасним обладнанням для захисту зерна від компанії "Сожам Україна". Отриманий позитивний досвід показує ефективність такого рішення, - розповідає заступник генерального директора з питань елеваторного та комбікормового виробництва Володимир Сущенко. - В результаті нам вдається зберегти якість зерна, отже - його безпечність, а також - тримати на рівні його високу вартість".

"Укрлендфармінг" працює на випередження - замість боротись із наслідками зараження зерна, в холдингу віддають перевагу високоякісній профілактиці методом небулізації. І це суттєво вирізняє підхід "Укрлендфармінг" на ринку, - поділився директор ТОВ "СОЖАМ Україна" Михайло Косюхно, - Спільними зусиллями ми розробили рішення, яке дозволить не тільки оптимізувати витрати на збереження якості і безпечності зерна, а й пришвидшити бізнес-процеси, особливо - за умов маршрутного відвантаження".

Загалом "Укрлендфармінг" володіє мережею елеваторних комплексів потужністю 2,6 млн тонн одночасного зберігання зерна. Елеватор ТзОВ "СП Нива" потужністю 200 тис. тонн одночасного зберігання зерна буде наступним, на якому "Укрлендфармінг" планує впровадити рішення для захисту зерна від французької Sojam.

Маючи сучасну мережу елеваторів потужністю 2,6 млн тонн, "Укрлендфармінг" повністю задовольняє власну потребу в зберіганні зерна. Добова потужність приймання зернових сягає 56 тисяч тонн, вивантаження - 35 тисяч тонн зерна. Елеваторні комплекси зручно розташовані на територіях, поряд з якими вирощуються сільгоспкультури. Отриманий врожай спрямовується на зберігання відразу після збирання.

"Укрлендфармінг" - один із найбільших за обсягом земельного банку агрохолдинг України, власником і СЕО якого є український бізнесмен Олег Бахматюк. Міжнародна компанія Sojam є розробником та виробником численних технологій та засобів для боротьби зі шкідниками і присутня на зерновому ринку з 1959 року.