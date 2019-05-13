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13 травня 2019, понеділок, 12:17 10
Світ 2019-05-13T12:31:04+03:00
Українські Новини
У Панамі стався потужний землетрус, є постраждалі

У Панамі стався потужний землетрус, є постраждалі

В Панамі зафіксували потужний землетрус, в результаті якого постраждали люди. Про це повідомляє Геологічна служба США.

Підземні поштовхи були відчутні на кордоні Коста-Ріки і Панами. Епіцентр землетрусу знаходився в 201 км на південний схід від столиці Коста-Ріки, а його вогнище на глибині 19 км Магнітуда землетрусу досягла 6,1 бала.

Поштовхи були такої сили, що в супермаркеті впали полиці з товарами, а також попадали дерева і були зруйновані будинки.

За інформацією місцевих спецслужб, постраждало як мінімум 5 чоловік: двоє дітей 7 і 8 років, 17-річний хлопець, дві жінки 37 і 98 років. Поки немає інформації про те, в якому стані вони знаходяться. Через підземних поштовхів пошкоджено 4 будинки і ще 2 повністю зруйновані.

Попереджень про можливе цунамі в результаті землетрусу не було.

Як повідомляли Українські Новини, у Папуа-Новій Гвінеї стався сильний землетрус.

Раніше в Перу сейсмологи зафіксували сильний землетрус магнітудою 5,5.

Також 23 січня в Польщі стався землетрус: був загиблий і травмовані. А 22 січня, в Індонезії стався сильний землетрус.

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