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13 травня 2019, понеділок, 11:21 9
Події 2019-05-13T19:15:06+03:00
Українські Новини
У Польщі п'яний українець врізався на автомобілі в дерево і загинув

У Польщі п'яний українець врізався на автомобілі в дерево і загинув

Українці врятували не вдалося, від отриманих травм він загинув на місці. Фото: Echo Dnia
Українці врятували не вдалося, від отриманих травм він загинув на місці. Фото: Echo Dnia

У Польщі сталася смертельна аварія, в якій загинув українець. Про це повідомляє місцеве видання Echo Dnia.

За кермом Volkswagen був житель Івано-Франківської області. З невідомих причин чоловік не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Машина врізалася в дерево, у результаті чого її повністю зім'яло.

Українця врятували не вдалося, від отриманих травм він загинув на місці. За однією з версій, чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомляли Українські Новини, раннє чотири українці постраждали в жахливому ДТП з фурою в Росії.

Перед цим у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, загинула одна людина.

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