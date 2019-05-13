У Польщі п'яний українець врізався на автомобілі в дерево і загинув

Українці врятували не вдалося, від отриманих травм він загинув на місці. Фото: Echo Dnia

Українці врятували не вдалося, від отриманих травм він загинув на місці. Фото: Echo Dnia

У Польщі сталася смертельна аварія, в якій загинув українець. Про це повідомляє місцеве видання Echo Dnia.

За кермом Volkswagen був житель Івано-Франківської області. З невідомих причин чоловік не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Машина врізалася в дерево, у результаті чого її повністю зім'яло.

Українця врятували не вдалося, від отриманих травм він загинув на місці. За однією з версій, чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомляли Українські Новини, раннє чотири українці постраждали в жахливому ДТП з фурою в Росії.

Перед цим у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, загинула одна людина.